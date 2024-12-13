بتجبره على التسول.. التحقيق في واقعة إقامة طفل بالشارع ورفضه العودة لوالدته

واقعة إقامة طفل بالشارع ورفضه العودة لوالدته.. شهدت إحدى المناطق حادثة مؤلمة أثارت تعاطفًا واسعًا في المجتمع، حيث أُقيم طفل صغير في الشارع ورفض العودة إلى منزله مع والدته.

وأصبحت واقعة إقامة طفل بالشارع ورفضه العودة لوالدته حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي سلطت الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي قد يواجهها الأطفال في ظل ظروف أسرية صعبة.

الموجز ينقل تفاصيل واقعة إقامة طفل بالشارع ورفضه العودة لوالدته ورد فعل وزير التضامن الاجتماعي عليها عبر التقرير التالي

واقعة إقامة طفل بالشارع ورفضه العودة لوالدته

وعلى الفور، وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بالوزارة بفحص بلاغ بوجود طفل يقيم أمام جراج مول شهير بالتجمع الخامس، ويرفض عودته لوالدته.

وتم التوجه لمكان تواجد الطفل للتحقق من صحة بلاغ واقعة إقامة طفل بالشارع ورفضه العودة لوالدته، حيث تم عقد جلسة فردية مع الطفل وتعريفه بمخاطر وجوده بالشارع، وجمع الاستدلالات عن سبب وجوده بالشارع وعدم رغبته في العودة لوالدته، فأفاد أنها تجبره على التسول من المارة، وتقوم بالاعتداء عليه بالضرب، لذلك قام بالهروب منها، ولا يرغب في العودة لها مرة أخرى، كما أفاد الطفل بأنه سبق أن تم إيداعه بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية في الشهر الأول من العام الجاري، وقامت والدته باستلامه في الشهر الثالث من العام نفسه، بعد تعهدها بحسن رعايته بقسم شرطة التجمع الخامس.

تعرض الطفل للخطر

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي كل الإجراءات التي نفذها مأمور الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بالوزارة، حيث تم تحرير محضر بواقعة إقامة طفل بالشارع ورفضه العودة لوالدته بقسم شرطة التجمع الخامس، وتم التنسيق مع خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة لوضع تقرير مشترك يتضمن جميع الاستدلات التي رصدها مع الطفل لحمايته من تعرضه للخطر إنفاذًا لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وزيرة التضامن الاجتماعي

وتم التوجه للنيابة العامة بالتجمع الخامس لاستصدار قرار بإيداع الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية كعائل مؤتمن، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل وأعمال شئونها واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه الأم المشكو في حقها.

واستُقبل الطفل بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتلقي أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة استجابة النائب العام المستشار محمد شوقي، وتوجيهه بالتحقيق في تعريض أم لطفلها لإهمال والخطر، مشيرة إلى أن ذلك يعكس حرص النائب العام على المصلحة الفضلى للطفل واهتمامه وتفاعله ضد ما يتم رصده من انتهاكات، مثمنة تعاون أعضاء النيابة العامة القائمين على التحقيق، مع مأموري الضبطية القضائية بوزارة التضامن الاجتماعي المتواجدين بسرايا النيابة أثناء سير التحقيقات في انتظار قرار النيابة.

وتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828، الذي قد تم تدشينه مؤخرًا لتلقي شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).

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