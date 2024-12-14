حقيقة غياب أمير كرارة عن موسم مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل

كشف الفنان أمير كرارة مؤخراً عن غيابه عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، في خطوة مفاجئة للجمهور، إذ أنها تعد المرة الأولى منذ 14 عامًا التي يغيب فيها عن المنافسة الرمضانية، فخلال تلك السنوات حرص كرارة على التواجد بشكل مستمر، مقدماً أعمالاً نالت إعجاب المشاهدين في الماراثون الدرامي الأهم.

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، جاء هذا الإعلان خلال حضور أمير كرارة حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث قال خلال تصريحات له: "لأول مرة بعد 14 سنة أنا موقف رمضان السنة دي؛ لأن أنا عايز أخد بريك".

أمير كرارة

أعمال فنية جديدة لـ أمير كرارة

في الوقت الحالي، يركز أمير كرارة على تصوير فيلمه الجديد "الشاطر"، الذي يشهد أول تعاون بينه وبين الفنانة هنا الزاهد والمخرج أحمد الجندي، الفيلم من تأليف كريم يوسف، ويعتمد على قصة مختلفة يراهن كرارة على أنها ستلقى استحسان الجمهور.

كما يعمل كرارة على تحضيرات مسلسله الجديد" أعراض انسحاب"، المقرر عرضه عبر منصة "Watch it"، يتكون المسلسل من 10 حلقات، ويجمع بين التشويق والإثارة، وهو من إخراج محمد سلامة وتأليف إسلام حافظ.

أمير كرارة

أعمال أمير كرارة في دراما رمضان

أمير كرارة يُعد من الفنانين القلائل الذين حافظوا على حضورهم الدائم في دراما رمضان منذ 14 عاماً، حيث قدم مسلسلات مميزة شكلت محطات بارزة في مسيرته الفنية، كانت بداية تألقه في عام 2015 بمسلسل"حواري بوخارست"، ثم "الطبال"في 2016، ومع انطلاق سلسلة "كلبش" بأجزائها الثلاثة 2017-2019، حقق كرارة نقلة نوعية في مشواره الفني.

واصل نجاحاته في رمضان 2020 بمسلسل"الاختيار"، الذي قدم فيه أداءً لافتاً، وتنوعت أدواره بعدها بين الأكشن والدراما، كما ظهر في "نسل الأغراب"مع أحمد السقا في عام 2021، ثم"العائدون" عام 2022، وبعدها"سوق الكانتو" عام2023، وآخرها مسلسل"بيت الرفاعي"عام 2024.

مسلسل "بيت الرفاعي"





كان آخر أعمال كرارة هو مسلسل "بيت الرفاعي"، الذي عُرض في رمضان الماضي وحقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً، شاركه البطولة مجموعة من النجوم مثل سيد رجب، ميرنا جميل، أحمد رزق، تامر نبيل، رحاب الجمل، وعايدة رياض، تولى كتابة العمل بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وأخرجه أحمد نادر.

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