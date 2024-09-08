أمير كرارة في استديو "الشاطر" بقيادة أحمد الجندي.. تفاصيل

تعاقد الفنان أمير كرارة على بطولة فيلم جديد يحمل اسم " الشاطر "، من إخراج أحمد الجندي، ومن المقرر أن ينافس الفيلم خلال ماراثون رأس السنة الميلادي الجديد 2025.

أمير كرارة

وعلم " الموجز " أن الفنان أمير كرارة بدأ تصوير فيلم الشاطر منذ يومان، مع كوكبة كبيرة من النجوم ومن إخراج أحمد الجندي.

أبطال فيلم الشاطر

فيلم الشاطر ينتمي لنوعية أفلام الكوميديا الاجتماعي، ويشارك كرارة البطولة الفنانة هنا الزاهد اللبناني عادل كرم، ومصطفى غريب، وجاري حاليًا التعاقد مع باقي أبطاله، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.

أعمال جديدة في حياة أمير كرارة

وأعلن الفنان أمير كرارة مشاركته في مسلسل جديد أطلق عليه صناعه اسم “أعراض انسحاب”، والذي يخوض من خلاله أولي تجارية في عالم دارما المنصات الرقمية، العمل مكون من 10 حلقات، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج محمد سلامة، تعقد الشركة المنتجة باقي التعاقدات مع باقي أبطال المسلسل وذلك لبدء تصوير المسلسل قريباً، ومن المفترض عرضه في شهر أكتوبر المقبل على منصة رقمية شهيرة.

أمير كرارة

آخر أعمال أمير كرارة في رمضان

شارك الفنان أمير كرارة في المارثون الرمضاني الماضي 2024، بمسلسل أطلق عليه صناع اسم "بيت الرفاعي"

مسلسل "بيت الرفاعي" مكون من 30 حلقة، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، رحاب الجمل، ملك قورة، صفاء الطوخي، عايدة رياض، تامر نبيل، وأحمد فؤاد سليم، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وعمرو أبو زيد وهند عبدالله وإخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمل كرارة في السينما

شارك الفنان أمير كرارة في عام 2023، في بطولة فيلم أطلق عليه صناعه اسم " البعبع" وحصد وقتها إيرادات اقتربت من 50 مليون جنيه، ثم حقق الفيلم نجاحًا ملحوظًا على منصة عالمية وقت عرضه عليها في يناير الماضي، حيث تصدر قائمة الأعلى مشاهدة في مصر على المنصة.

أبطال البعبع

وشارك في بطولته ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكان من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

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