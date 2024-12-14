يشارك الفنان وليد فواز، في دراما رمضان المقبل 2025، بمسلسل شهادة معاملة أطفال، الذي يلعب بطولته الفنان محمد هنيدي.

تفاصيل شخصية وليد فواز في مسلسل شهادة معاملة أطفال



ويرصد موقع الموجز تفاصيل شخصية وليد فواز في مسلسل شهادة معاملة أطفال، يظهر وليد فواز خلال الأحداث بدور صديق محمد هنيدي، حيث يعمل معه في مجال المحاماة.

وليد فواز

ومن جانبه، يواصل الفنان محمد هنيدي تصوير مسلسله الجديد، شهادة معاملة أطفال، حاليًا داخل استديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى بعض الاستديوهات الخارجية التي تتناسب مع أحداث المسلسل.

وليد فواز

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل شهادة معاملة أطفال، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج وائل فرج، وهو من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك في العمل إلى جانب محمد هنيدي، كل من محمد ثروت، والكوميديان محمود حافظ، والفنانة سماء إبراهيم.

تدور أحداث الحلقة الأولى من المسلسل حول تعرض شخصية المحامي التي يجسدها محمد هنيدي، والذي يدافع عن حقوق الإنسان، لغيبوبة كاملة تستمر لمدة 20 عامًا، ويتم عرض ذلك من خلال خاصية الفلاش باك، وفي ليلة من الليالي، تحدث معجزة تعيد إليه وعيه، ليقرر بدء حياة جديدة وسط إطار كوميدي، وهو ما يعكس الأسلوب الكوميدي الذي اعتاد هنيدي على تقديمه في أعماله.

فيلم بنسيون دلال

وفي سياق آخر، يعتبر آخر عمل سينمائي قدمه الفنان وليد فواز، هو فيلم بنسيون دلال، وهو من تأليف شادي الرملي، حسين نيازي، إخراج شادى الرملي، وهو بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت، بجانب نسرين أمين كضيفة شرف.

كما يشارك الفنان وليد فواز حاليًا في مسلسل جودر 2، الذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل أيضاً، بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وهو من تأليف أنور عبد المغيث، إخراج إسلام خيري.

اقرأ أيضاً:

وليد فواز يواصل تصوير دوره في مسلسل ”حق عرب” وليد فواز: نماذج السوشيال ميديا غيرت تفكير الجيل الجديد وجعلته يتسول الفلوس