وفاة والدة عصام الحضري .. تعرف على موعد ومكان الجنازة

توفيت صباح اليوم الأحد والدة عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق ومدرب حراس المرمى الحالي، بعد صراع مع المرض.

وأعلن عصام الحضري عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة والدته، حيث كتب: " بسم الله الرحمن الرحيم، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله والدتي الغالية الحاجة نفيسة البحيري بعد صراع طويل مع المرض"

وأضاف "الله يرحمك يا أمي ويصبرنا على فراقك، هتوحشيني وهينقصني دعائك لي، لكن ما يريحني أنني متأكد أنك في مكان أفضل، أسألكم الدعاء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

موعد جنازة والدة عصام الحضري

من المقرر أن تُقام صلاة الجنازة ظهر اليوم في مسقط رأس العائلة بكفر البطيخ في محافظة دمياط، على أن يُدفن جثمان الفقيدة في مقابر الأسرة وفقًا لما علمه “ الموجز ”.

وقد أعلن أهالي كفر البطيخ عن مكان الجنازة في مسجد راشد، والعزاء سيكون بالمحطة القديمة.

كما تلقى عصام الحضري العديد من رسائل التعزية من نجوم الرياضة والجماهير الذين عبروا عن تضامنهم معه في هذا المصاب الأليم.

عصام الحضري يرفض عرضًا تونسيًا بسبب والدته



في وقت سابق، شارك عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق صورة عبر حسابه على "إنستجرام" لوالدته وهي في سرير المستشفى أثناء تعرضها لوعكة صحية.

وعلق عصام الحضري قائلاً: "كُن لأمك خادمًا وصديقًا، فهي أجمل نساء الدنيا، وأصدقهن حبًا لك، وأكثرهن خوفًا عليك، إن غضبت منك فهي تغضب لأجلك وليس للانتقام كالأخرين".

أكد عصام الحضري في مناسبات عديدة أن والدته كانت الداعم الأساسي له في حياته، وأشار إلى أن دعواتها كانت المفتاح لنجاحه في الملاعب.

عصام الحضري ووالدته

قال عصام الحضري: "والدتي هي السبب في كل نجاح حققته في حياتي، دعواتها كانت السر، وربنا كرمنا بفضلها."

كان الحضري يتصل بوالدته قبل كل مباراة يلعبها، يطلب منها الدعاء له بالتوفيق.

في لقاءات سابقة، استعادت الحاجة نفيسة البحيري ذكرى أول هدية قدمها لها عصام بعد انضمامه للنادي الأهلي، وهي أربع غوايش ذهبية.

وأكدت أنه لم يتوقف عن إهداء الهدايا لعائلته، مشيرة إلى العلاقة القوية التي تربطهم.

كما أشارت إلى دورها في إقناع والده بالسماح له بالزواج، على الرغم من تخوف الأب من تأثير ذلك على مسيرته الرياضية، وأعربت عن تقديرها لزوجة الحضري، التي اعتبرتها واحدة من بناتها.

كان من المقرر أن يبدأ الحضري مسيرته كمدرب لحراس المرمى في نادي النجم الساحلي التونسي بعد اعتزاله اللعب، ، لكنه تراجع عن التوقيع مع النادي بسبب تدهور صحة والدته.

وفي تصريحاته حينها، قال الحضري: "عائلتي دائمًا في المقام الأول، ووالدتي كانت بحاجة إليّ أكثر من أي شيء آخر."

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