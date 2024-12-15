محطات في حياة عبلة الكحلاوي بنت مداح الرسول وزوجة بطل حرب أكتوبر

عبلة الكحلاوي.. في ذكرى ميلادها، نحتفل معاً بحياة واحدة من أبرز الداعيات الإسلاميات في العصر الحديث، عبلة الكحلاوي ، التي قدَّمت الكثير في مجال الدعوة والعمل الخيري، كانت حياتها مليئة بالتحديات والإنجازات التي جعلت منها شخصية محورية في المجتمع المصري. هنا نسلط الضوء على أبرز محطات حياتها.

وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي أبرز محطات حياة الداعية عبلة الكحلاوي ، التي تركت بصمة كبيرة في مجال الدعوة الإسلامية.

عبلة الكحلاوي

نشأة عبلة الكحلاوي الدينية

ولدت عبلة الكحلاوي في 15 ديسمبر 1948، في أسرة محافظة تميزت بحبها للعلم والدين، كانت والدتها السيدة "أمينة" من أسرة محافظة ذات علاقة وطيدة بالعلم، ووالدها كان الدكتور "إبراهيم الكحلاوي"، أحد علماء الأزهر الشريف، وهو ما انعكس على شخصية عبلة، حيث نشأت في بيئة علمية ودينية قوية.

ابنة مداح الرسول وبداية الطريق

تعد عبلة الكحلاوي ابنة الشيخ محمد الكحلاوي، الذي كان يعد واحدًا من أبرز المنشدين الدينيين في مصر، وأشهر من قدموا المدائح النبوية، وكان له دور كبير في نشر الثقافة الإسلامية عبر الإنشاد، لذا، نشأت عبلة في بيت يعشق الدين والتقوى، ورافقها هذا الارتباط الوثيق بالثقافة الإسلامية طوال حياتها.

محطات مؤثرة في حياة عبلة الكحلاوي

درست عبلة الكحلاوي في كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، حيث حصلت على شهادة الماجستير في الفقه المقارن، ثم حصلت على الدكتوراه، تميزت في مجالها الأكاديمي، وكان لديها شغف كبير بالعلوم الشرعية، ما جعلها تعين كأستاذة في نفس الكلية التي درست فيها، وتزوجت عبلة الكحلاوي من أحد أبطال حرب أكتوبر، وهو اللواء "أحمد عبد العزيز"، الذي شارك في معركة العبور وكان له دور بارز في الحرب، كان زواجها من بطل قومي إضافة كبيرة لها، حيث ساهم في تقوية عزمها وإصرارها في مسيرتها الدعوية.

عبلة الكحلاوي

المسيرة الدعوية للداعية عبلة الكحلاوي

على مدار حياتها، قدمت عبلة الكحلاوي العديد من البرامج الدعوية على القنوات الفضائية، مثل برنامج "نور على نور"، الذي استطاعت من خلاله أن تصل إلى قلوب ملايين المصريين والعرب، كما أنها كانت تركز على نشر قيم التسامح والمحبة في الإسلام، وتحث دائمًا على التمسك بالقيم الدينية.

اهتمام عبلة الكحلاوي بالمرأة

كانت عبلة الكحلاوي من المدافعات عن حقوق المرأة في الإسلام، حيث اعتبرت أن الإسلام أعطى المرأة حقها الكامل في العلم والعمل والاحترام، وقد كرست جزءًا كبيرًا من عملها لتمكين المرأة في المجتمع، مسلطة الضوء على أهمية دورها في التربية والتعليم.

عبلة الكحلاوي

أعمال عبلة الكحلاوي الخيرية الخالدة

عرفت عبلة الكحلاوي بتأسيس العديد من الجمعيات الخيرية، حيث كانت تهدف إلى مساعدة الفقراء والأيتام والأسر المحتاجة، و عملت بجد في سبيل تحسين حياة الأفراد الأشد احتياجًا، وابتكرت برامج لدعمهم سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الدعم الاجتماعي، ورحلت عبلة الكحلاوي عن عالمنا في يناير 2021، لكنها تركت بصمة لا تُنسى في مجال الدعوة والعمل الخيري، و ستظل ذكراها حية في قلوب من تعلموا منها، وفي محطات حياتها التي كانت خير مثال على الاجتهاد والإخلاص في العمل من أجل الله.

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