اعبد الله كأنك تراه.. علي جمعة يفسر المعنى وأثره على سلوك المسلم

تعد مقولة اعبد الله كأنك تراه، من أعمق التعاليم في الدين الإسلامي، حيث تعكس مستوى رفيعاً من الوعي الروحي والمراقبة الذاتية، و تدعو هذه المقولة المسلم إلى أداء عبادته بكل إخلاص وكأن الله سبحانه وتعالى في حضوره أمامه، وهو ما يعزز الإيمان واليقين بحضور الله في كل لحظة من الحياة، في هذا السياق.

يقدم موقع الموجز تفسير الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية الأسبق، لهذه المقولة عبر صفحته على فيسبوك، حيث أوضح المعنى العميق لها.

معنى "الإحسان" في حديث رسول الله ﷺ

وأشار الدكتور علي جمعة إلى أنه عندما سُئل رسول الله ﷺ عن معنى الإحسان، أجاب بأن الإحسان هو أن "تعبد الله كأنك تراه"، وقد نبه إلى أن النبي ﷺ استخدم كلمة "كأنك" التي تعني أن العبادة يجب أن تكون قريبة من مفهوم الرؤية، لكنها ليست رؤية حقيقية بالأبصار، بل هي رؤية قلبية وبصيرة تُمكن المؤمن من إدراك حضور الله في حياته، رغم أن الله تعالى لا يُرى في الدنيا.

اعبد الله كأنك تراه

البصيرة وعيون العارفين

كما أوضح الدكتور علي جمعة أن المقصود بـ"العيون" في الحديث هو البصيرة، وهي قدرة القلب على إدراك ما لا يدركه البصر المادي، و استشهد الدكتور بآية قرآنية: {لا تُدْرِكُهُ الأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخَبِيرُ}، التي تؤكد أن الله لا يُحاط به بالبصر المادي.

وتحدث الدكتور علي جمعة أيضاً عن رفض الله تعالى لموسى عليه السلام أن يراه في الدنيا، كما ورد في القرآن الكريم: {رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي}، مشيراً إلى أن رؤية الله في الدنيا مستحيلة، وأن هذه الرؤية ستكون ممكنة فقط في الآخرة، كما ذكر في قوله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ}.

اعبد الله كأنك تراه

مراقبة النفس في العبادة

وأيضا ركز الدكتور علي جمعة على أهمية مراقبة النفس في العبادة، مشيراً إلى أن بعض العارفين بالله يعتبرون العبادة على هذا النحو دعوة لمراقبة النفس باستمرار. واستشهد بما كان يفعله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان يراقب نفسه بكل انتباه، ويعيش في حالة انتظار دائم للموت مع استحضار عظمة الله.

أما عن مرحلة "فإن لم تكن تراه فهو يراك"، فقد أكد الدكتور علي جمعة أن هذه المرحلة تمثل مستوى أقل من المراقبة المستمرة، لكنها تدعو المؤمن إلى تذكر أن الله يراه في كل لحظة ويعلم سره، فيجب أن يتقي الله ويخشاه.

اعبد الله كأنك تراه

الفناء في ذات الله

في ختام تفسيره، أكد الدكتور علي جمعة أن معنى "اعبد الله كأنك تراه" هو أن يظل المؤمن في حالة تذكر دائم لله طوال اليوم، وصولاً إلى مرحلة "الفناء في ذات الله"، حيث يدرك أن وجوده هو وجود عارض وفانٍ، بينما وجود الله هو الوجود الحقيقي الذي لا يحتاج إلى غيره.

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