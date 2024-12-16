"أم الدنيا".. سلسلة وثائقية جديدة تعرض على CBC من السبت إلى الأربعاء

أعلنت قناة CBC عن بدء عرض السلسلة الوثائقية الجديدة "أم الدنيا"، التي تقدمها الفنانة القديرة سوسن بدر يأتي الإعلان من خلال نشر بوستر تشويقي للسلسلة عبر الحساب الرسمي للقناة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مما أثار حماس المشاهدين لمعرفة تفاصيل هذه السلسلة الوثائقية الفريدة.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

سوسن بدر.. صوت الحضارة المصرية

تعرف الفنانة سوسن بدر بلقب "نفرتيتي السينما المصرية" بفضل ملامحها الفرعونية وأدائها المميز، ما يجعلها الخيار المثالي لتقديم سلسلة وثائقية تتناول عظمة الحضارة المصرية صوتها العميق وأسلوبها المميز يضيفان بعداً خاصاً للسرد التاريخي في السلسلة.

موعد العرض والتفاصيل

"أم الدنيا" سلسلة وثائقية مميزة تعرض على قناة CBC من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة السابعة مساءً تقدم الفنانة القديرة سوسن بدر السلسلة بأسلوبها الخاص، لتروي قصة الحضارة المصرية العريقة وتأثيرها الذي غير العالم، وذلك من خلال سرد تشويقي وإنساني يتناسب مع جميع المشاهدين.

بوستر تشويقي يشعل الحماس

أطلقت قناة CBC بوستراً تشويقياً للسلسلة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، حيث لاقى تفاعلًا كبيراً من المتابعين الذين أشادوا بالفكرة وتحمسوا لرؤية الفنانة سوسن بدر في هذا الدور المميز.

فريق العمل وراء الإبداع

السلسلة من إخراج ورؤية المخرج محمود رشاد، الذي اهتم بتقديم الهوية المصرية بطريقة مبتكرة وملهمة، مع مدير التصوير بسام إبراهيم الذي أضفى لمسة بصرية استثنائية على العمل حتى الآن، تم عرض جزئين من السلسلة عبر منصة Watch It الإلكترونية، لاقت استحساناً كبيراً من الجمهور.

اختيار سوسن بدر.. صوت الحضارة المصرية

صرح المخرج محمود رشاد أن اختيار الفنانة سوسن بدر لبطولة السلسلة جاء لأنها كانت الخيار الأول بلا منازع، لما تتمتع به من ثقافة واسعة وشعبية كبيرة بين مختلف فئات المجتمع وأوضح رشاد أن سوسن بدر تتميز بمصداقية عالية وقدرتها على تبسيط المعلومات العلمية المعقدة وتقديمها بشكل جذاب وسهل الفهم.

"أم الدنيا".. سرد إنساني وتشويقي

تسرد السلسلة تاريخ مصر الطويل، منذ بداياته وحتى العصر الحديث، بأسلوب يجمع بين الإبهار البصري والسرد الإنساني العميق وتهدف إلى تعزيز الوعي بالهوية المصرية وتأثيرها العالمي، مما يجعلها تجربة استثنائية للمشاهدين.

"أم الدنيا".. أكثر من مجرد وثائقي

السلسلة تهدف إلى تقديم الحضارة المصرية بأسلوب يجمع بين المعرفة والإبهار البصري، لتكون بمثابة جسر يصل بين الماضي العريق والحاضر وهي تعد من أبرز الإنتاجات الوثائقية المنتظرة لهذا العام، حيث تستعرض الإنجازات العظيمة والقصص الملهمة التي ساهمت في تشكيل هوية مصر عبر العصور.

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