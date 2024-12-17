سر تصدر حلا الترك التريند وأبرز المحطات الصعبة في حياتها

أثارت الفنانة البحرينية حلا الترك، حالة من الجدل بعد إعلانها عن نيتها في ارتداء الحجاب، حيث تصدرت محركات البحث وتريند جوجل عقب هذا القرار المفاجئ.

سبب اتخاذ حلا الترك قرار الحجاب

ويرصد موقع الموجز أبرز التفاصيل، وكذلك معلومات عنها، في مقطع فيديو مؤثر، ظهرت حلا الترك بدون ماكياج، وأكدت أنها تمر بفترة خاصة في حياتها، تركز خلالها على علاقتها بالله، مشيرة إلى أنها تعمل على التقرب من الله بفضل شخص شجعها على هذه الخطوة،

معلقة:" أنا صار لي فترة أشتغل على نفسي وأتقرب من رب العالمين بسبب شخص شجعني لهذا الطريق، والحمد لله رب العالمين أنا كلي قناعة على اللي أسويه".

وأضافت حلا الترك أن قرار ارتداء الحجاب هو نتيجة قناعتها الشخصية، وأنها تشعر بالسلام الداخلي تجاه هذا المسار الجديد.

حلا الترك

معلومات عن حلا الترك

حلا الترك، ولدت في 2002، بدأت مسيرتها الفنية وهي في السابعة من عمرها، وبرزت كمغنية في برنامج "ستار صغار" عام 2009، لكن انطلاقتها الحقيقية كانت من خلال برنامج "أرابز جوت تالنت"، حيث استطاعت أن تلفت الأنظار بصوتها القوي وأدائها المميز، رغم أنها لم تفز باللقب، كما تتمتع حلا بموهبة كبيرة في الغناء بعدة لغات مثل التركية والهندية والفرنسية، ما جعلها تميز نفسها في الساحة الفنية.

حلا الترك

أشهر أغاني حلا الترك

ومن أشهر أغانيها أغنية بنيتي الحبوبة التي قدمتها مع مشاعل، ونامي مع أسيل عمران، وأغنية آه يا قمر التي تعاونت فيها دنيا بطمة، حلا لم تقتصر على الغناء فقط، بل دخلت عالم التمثيل، حيث بدأت عام 2012 في المسرح وشاركت في مسرحيتين، ثم واصلت مشوارها في التمثيل بمشاركات متعددة في الأفلام والمسرحيات، وقد قدمت في عام 2012 مسرحية «الحبوبة» ورحلة عمر، وزين البحار، في عام 2022، شاركت في فيلم "شيابني هنا"، وفي 2023 كانت جزءًا من فيلم "سكر"، الذي استوحى قصته من الرواية الشهيرة "صاحب الظل الطويل"، بجانب ماجدة زكي،محمد ثروت، ماريا خالد، إسلام إبراهيم وآخرون من النجوم، كما شاركت في فيلم "سكر: سبعبع وحبوب الخرزير"، وهي تنتظر عرض مسرحية جديدة بعنوان زين الزمان.

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