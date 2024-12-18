غرامات مترو الأنفاق 2025.. تعرف على المخالفات والعقوبات الجديدة

غرامة مترو الانفاق.. في إطار الحفاظ على الانضباط داخل محطات وقطارات مترو الأنفاق بجميع الخطوط الثلاثة، تطبق الشركة المشغلة لمترو الأنفاق مجموعة من الغرامات على المخالفين من الركاب لعام 2025، وتهدف هذه الغرامات إلى تنظيم استخدام المترو وضمان الحفاظ على الممتلكات العامة، وتصل بعض العقوبات إلى 1000 جنيه، وتستعرض الموجز في هذا التقرير قائمة الغرامات الجديدة بالتفصيل.



غرامات على المخالفات المتعلقة بالتذاكر

1. تجاوز الراكب عدد المحطات المحددة بالتذكرة:

غرامة قدرها 50 جنيها.

2. استخدام نفس التذكرة في الذهاب والعودة:

غرامة 50 جنيها.

3. الانتظار داخل المحطات لأكثر من ساعتين بدون سبب مبرر:

غرامة 50 جنيها.

4. تجاوز منطقة الاشتراك المحددة لركاب الاشتراكات:

غرامة 50 جنيها.

5. استخدام تذكرة مخفضة دون وجه حق:

غرامة 100 جنيه.

6. عبور بوابات التذاكر الإلكترونية بدون تذكرة:

غرامة 100 جنيه.

7. استخدام التذكرة للخروج دون تسجيل الدخول:

غرامة 100 جنيه.

8. استخدام اشتراك منتهي المدة:

غرامة 300 جنيه عن كل شهر، بالإضافة إلى 50 جنيها.

9. استخدام اشتراك غير مخصص لصاحبه (فئة كبار السن فوق 70 عاما):

غرامة تصل إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى 50 جنيها.

10. استخدام اشتراك منتهي الصلاحية لفئة المحاربين القدماء:

غرامة 200 جنيه عن كل شهر، بالإضافة إلى 50 جنيها.

غرامات مترو الانفاق

غرامات السلوكيات غير المصرح بها

1. تعطيل أو تأخير القطارات:

يتم فرض غرامة تصل إلى 300 جنيه عن كل دقيقة تأخير.

2. التدخين داخل المحطات أو القطارات:

غرامة قدرها 250 جنيها.

3. إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات:

غرامة 250 جنيها.

4. ركوب الرجال عربة السيدات في غير الأوقات المحددة:

غرامة 250 جنيها.

5. عبور شريط السكة الحديد:

غرامة 250 جنيها.

6. اصطحاب معدات أو آلات غير مصرح بها داخل المحطات أو القطارات:

غرامة 250 جنيها.

غرامات التسول والأنشطة غير القانونية بالمحطات

1. التسول داخل المحطات أو القطارات:

غرامة قدرها 250 جنيها.

2. مزاولة البيع دون تصريح بالمحطات أو القطارات:

غرامة 250 جنيها.

3. لصق إعلانات أو ملصقات دون تصريح:

غرامة 250 جنيها.

4. إساءة استعمال أو العبث بمعدات وأدوات المحطات أو القطارات:

غرامة 250 جنيها.

الهدف من تطبيق الغرامات

تهدف الغرامات الجديدة إلى تحسين تجربة استخدام مترو الأنفاق للمواطنين وضمان الالتزام بالضوابط واللوائح التي تحد من المخالفات والتجاوزات، وتساهم هذه الإجراءات في تقليل الأعطال وتأمين سير الرحلات بكفاءة وسلاسة، بالإضافة إلى الحفاظ على ممتلكات الدولة والمرافق العامة.

نصائح لتجنب الغرامات

التأكد من شراء التذكرة الصحيحة وتسجيل الدخول والخروج عند بوابات المترو.

الالتزام بالمناطق المحددة للتذاكر والاشتراكات.

تجنب السلوكيات المخالفة مثل التدخين أو إلقاء المخلفات.

احترام اللوائح الخاصة بالمترو مثل تخصيص عربات السيدات والامتناع عن البيع أو التسول.

بتطبيق هذه الإجراءات، تسعى إدارة مترو الأنفاق إلى تقديم خدمة أكثر أمانًا ونظامًا للركاب في عام 2025.

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