منى جبر.. حكاية فنانة غابت عن الأضواء لكنها بقيت في القلوب

عاد اسم الفنانة القديرة منى جبر ليشغل الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصدر قوائم الأكثر بحثًا بعد إعلانها المفاجئ اعتزال الفن بشكل نهائي. القرار الذي أعلنته في مكالمة هاتفية خلال برنامج "القاهرة اليوم"، ترك الجماهير في حالة من الفضول والرغبة في استكشاف أسرار مسيرتها الفنية والشخصية .

وفي هذا التقرير يرصد لكم موقع الموجز تفاصيل وأسرار في حياة الفنانة مني جبر.



رحلة منى جبر.. بين الإعلام والفن

وُلدت منى جبر في القاهرة عام 1938، وكانت منذ البداية تتمتع بموهبة متعددة الجوانب. بدأت حياتها المهنية كمذيعة متميزة بالتلفزيون المصري في السبعينيات، حيث أبدعت في تقديم برامج شهيرة مثل "فن الباليه" و"اتنين على الهواء".

رغم التحفظ العائلي على دخولها عالم الفن، اشترطت عائلتها أن تحصل أولاً على شهادة جامعية، لتُكمل دراستها وتحصل على درجة الماجستير في الآداب، قبل أن تنطلق في عالم التمثيل.

الفنانة مني جبر



بصمتها في السينما والدراما

قدمت منى جبر سلسلة من الأعمال التي تركت بصمة مميزة في تاريخ السينما، مثل: السكرية، الأبطال، الحب تحت المطر، صانع النجوم، وراء الشمس، وخطيئة ملاك.

أما في الدراما، فكانت لها مشاركات لافتة في مسلسلات مثل: هروب، محمد رسول الله، أبلة منيرة، والباقي من الزمن ساعة. وعلى خشبة المسرح، أضافت حضورًا مختلفًا بمشاركتها في أعمال مثل: ثلاث جميلات والحب، الابن الأكبر، والدنيا مزيكا والثعلب.



حياتها الشخصية.. وجه آخر من القصة

منى جبر هي شقيقة الفنانة ناهد جبر، وعاشت حياة شخصية مليئة بالمحطات المؤثرة. تزوجت مرتين، الأولى من فنان الباليه عبد المنعم كامل، والثانية من المخرج هاني لاشين.

وفي بداية التسعينيات، اتخذت قرارًا جريئًا باعتزال الفن وارتداء الحجاب، لتبتعد عن الأضواء وتكرس وقتها لحياتها العائلية.

الفنانة مني جبر



أعمال منسية وأثر باقٍ

رغم اعتزالها، لا تزال أعمال منى جبر تحمل طابعًا خاصًا يستحق الإشادة، لكنها باتت منسية لدى الأجيال الجديدة. قدمت أفلامًا خالدة مثل: النداهة، الحفيد، والملاعين، بالإضافة إلى دورها الأخير في المسلسل الإذاعي عذراء في وادي فيران، الذي تناول أحداثًا حقيقية وقعت في جنوب سيناء بين نكسة 1967 ونصر أكتوبر 1973.



الظهور الأخير.. تكريم بعد غياب

في العام الماضي، ظهرت منى جبر بعد سنوات طويلة من العزلة، برفقة زوجها المنتج هاني لاشين، خلال حفل تكريم بدار الأوبرا. كان ظهورها بمثابة لحظة استثنائية للوسط الفني والجماهير التي لم تنسَ ملامحها المميزة وموهبتها الفريدة.

وداع في هدوء

رحلة منى جبر الفنية تحمل في طياتها الكثير من الدروس والقيم؛ مزيج بين الالتزام العائلي والإبداع الفني. قرارها باعتزال الفن والابتعاد عن الأضواء يعكس قوة شخصيتها واختيارها الواعي للتركيز على حياتها الأسرية، ما يجعلها واحدة من الفنانات اللواتي لا تُنسى أعمالهن ولا يُمحى أثرهن.

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