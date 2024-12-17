قصيدة نعى فيها نبيل الحلفاوي نفسه.. كتبها قبل 22 عاما

شهدت العلاقة بين الإعلامي محمود سعد والفنان الراحل نبيل الحلفاوي صداقة عميقة واستثنائية، استمرت لسنوات طويلة، تاركة بصمة واضحة في حياة كل منهما. كانت تلك الصداقة مثالًا للتواصل الإنساني المبني على التفاهم والاحترام، وشهدت العديد من اللحظات المميزة التي ستبقى خالدة في ذاكرة محمود سعد. وفي السطور التالية يكشف الموجز عن تفاصيل القصيدة .

قصيدة تروي حكاية الرحيل

في أحد منشوراته على حسابه عبر منصة فيسبوك، أعاد محمود سعد إحياء ذكريات خاصة جمعته بنبيل الحلفاوي، حين كشف عن قصيدة كتبها الأخير منذ 22 عامًا، كانت بمثابة تأمل فلسفي في الموت ونعي مبكر لنفسه. تلك القصيدة، التي حملت معاني عميقة ومؤثرة، نشرت في الصفحة الأخيرة من مجلة "الكواكب" عام 2002.

كواليس القصيدة الفريدة

يروي محمود سعد تفاصيل القصة قائلاً: "عام 2002، عندما كنت أتولى منصب رئيس تحرير مجلة الكواكب، طلبت من نبيل الحلفاوي أن يكتب مقالًا أسبوعيًا للمجلة. في البداية، رفض الفكرة بشكل قاطع، لكن بعد إلحاح متواصل، فاجأني بموافقة غير متوقعة. لم يقتصر الأمر على الموافقة، بل قدم لي قصيدة كتبها لنعي نفسه، والتي قررنا نشرها في الصفحة الأخيرة من المجلة آنذاك."

محمود سعد يكشف عن قصيدة كتبها نبيل الحلفاوي



ف نعيى ما تكتبوش

أسامى القرايب

ف نعيى لازم تنكتب

أسامى الصحاب

وصيغة الكلام

- بدون النظام

وحسب الميزان

مش حسب المحبه -

حتبقى كده :

صديق كل من

السعدنى والصحن ولينين

فرغلى والدكتور أمين

سامى ومرعى وأحمد ياسين

يحيى وحمدى وعبدالله غيث

سامح وشامخ وعلوه وأديب

سيدهم وكيمو وسناء

والطاهر بهاء

الفنان الراحل نبيل الحلفاوي



أحمد وحودة وعِماد

محمد ودوحة ورِياض

أشرف وشاكر وطلعت

عزت ومدحت وبهجت

حسين وسمره وجلجل غنيم

شريف وعادل وعز وكريم

هشام وخضر وجمال

أحمد كمال

منه حمايا ومنه صديق

محمد وفيق

وعبده كمان

قبل ما اناسبه بزمان

أسامة عكاشة ومحسن وحفـظ

هادى وصبحى ولطفى وشعب

روقه ورستم وزيـزو ودفـر

عوض وزيكا ونور الشريف

عمر وأردش وهانى مطاوع

حجازى اللى سابنا ف عز الشباب

سيد خميس وسيد حجاب

حتى ابنى وابويا

وخالى واخويـا

ييجوا ف نعيى ضمن الصحاب

ولجل المناسبه ولجل العادات

ماقـلتش ف نعيى

صحـابى البنـات

بهذه الكلمات، نقل محمود سعد لمحة إنسانية عن شخصية الحلفاوي، التي كانت تجمع بين حس الدعابة العميق والرؤية الوجودية للحياة والموت، مما أضفى على القصيدة طابعًا فريدًا ومثيرًا للتأمل.

رحيل الفنان الكبير نبيل الحلفاوي

والجدير بالذكر رحل عن عالمنا الفنان الكبير والقدير نبيل الحلفاوي عن عمر يناهز 77 عامًا، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نتيجة مشاكل في الصدر.

ونقل على أثرها إلى المستشفى وحجزه في غرفة العناية المركزة، وبعدها تدهورت حالته الصحية في الساعات الأخيرة حتى رحل عن عالمنا وكان عمر نبيل الحلفاوي بعد وفاته 77 عامًا.

عمر نبيل الحلفاوي بعد وفاته

الفنان الراحل نبيل الحلفاوي



وتم نقل الفنان الراحل نبيل الحلفاوي إلى المستشفى يوم الثلاثاء السابق، ورفضت عائلته الكشف عن تفاصيل الأزمة التي أصابته واكتفوا فقط بطلب الدعاء له، وأن أصدقاء الفنان الراحل من الوسط الفني حرصوا أيضاً على طلب الدعاء له عقب معرفتهم بحالته الصحية الحرجة ومنهم المخرج عمرو عرفة والفنان صلاح عبد الله وكذلك الفنانة ريهام عبد الغفور وغيرهم.

آخر أعمال الفنان نبيل الحلفاوي

وكانت آخر مشاركات الفنان الراحل نبيل الحلفاوى فى الأعمال الفنية، خلال فيلم "تسليم أهالى" الذى تم عرضه عام 2022، حيث ظهر به كضيف شرف في أحداث العمل الذى قامت ببطولته النجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد وشارك في البطولة أيضاً بيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدداً من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، وكان من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى.



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