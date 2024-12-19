لعشاق ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي .. إليكم التردد الجديد

ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي.. يبحث العديد من المواطنين داخل الوطن العربي خلال الآونة الأخيرة على تردد أعلى جودة لقناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024، وخاصة المهتمين بمتابعتها، حيث تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك هي واحدة من أبرز القنوات الوثائقية العربية في العالم العربي والغربي أيضاً منذ أن تأسست النسخة العربية منها عام 2009، وتهدف إلى تقديم محتوى يركز على مجالات الطبيعة والعلوم والتاريخ والثقافة والبيئة وعالم الحيوان وأيضاً الاكتشافات والكوارث الطبيعية والتكنولوجيا، لذا، سيقدم لكم الموجز في النقاط التالية.

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك

التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على نايل سات

التردد: 11411

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الدقة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.



معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تحميل قناة ناشيونال جيوغرافيك بالتردد الجديد

- في البداية قم بالضغط على زر قائمة الإعدادات المتواجد في جهاز التحكم.

- ثم انقر فوق خيار تنزيل القنوات أو التثبيت اليدوي.

- بعدها حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه.

- وبعد ذلك قم بإدخال كافة البيانات المتعلقة بالتردد.

- وفي هذه الخطوة اضغط على زر تنزيل القنوات.

- وأخيراً اختر القناة من بين القنوات المتاحة، ثم اضغط في النهاية على زر حفظ.

أهم برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك للعام الحالي

-برنامج المنقبون عن الذهب.

-برنامج أنا مصور ناشيونال جيوغرافيك.

-برنامج الكنز المفقود.

-برنامج أحاجي التاريخ.

-برنامج أساطير العالم الجليدي.

-برنامج نداء البرية.

-برنامج هجرات عظمى.

-برنامج سمكة التونة العنيدة.

-برنامج قردة لصوص.

-برنامج هجوم أسماك القرش 360.

-برنامج إنشاءات عملاقة.

-برنامج تيتانيك تعود للحياة.



أهم مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي

تتيح القناة تجربة مشاهدة مميزة بفضل جودة الصورة العالية HD، مما يجعلك تشعر وكأنك في قلب الأحداث.

-حيث أنها تقدم برامج وثائقية حصرية لا يمكن إيجادها في قناة أخرى.

-وتبث هذه القناة أيضاً محتواها بعدة لغات مختلفة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين.

-وتعمل القناة على تغطية مجموعة واسعة من الموضوعات التي تناسب اهتمامات كافة أفراد الأسرة.

-وتعمل قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بشكل مجاني على مدار اليوم بدون انقطاع.

تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

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