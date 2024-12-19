رابط موقع حجز بيت الوطن للعاملين بالخارج.. اعرف الشروط والخطوات

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح عدد 2974 قطعة أرض سكنية، وذلك في 13 مدينة جديدة بالمرحلة العاشرة «أراضي» بمشروع بيت الوطن للعاملين بالخارج، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

شروط حجز بيت الوطن للعاملين بالخارج

وكانت أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية عن مجموعة من الشروط لحجز أراضي "بيت الوطن"، حيث يتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصري، مع ضرورة السداد بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكي).

- يتم الحجز والسداد عبر تحويل بنكي من الخارج بالدولار، أو من داخل مصر شريطة توافر العملة في الحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ 20 يومًا، كما يُمنع الإيداع النقدي بالدولار وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري.

- كما يشترط للحجز في بيت الوطن للعاملين بالخارج أن يكون الحاجز متمتعًا بالجنسية المصرية.

- يجب على المتقدم للحجز في بيت الوطن للعاملين بالخارج ألا تقل سن الحاجز عن 21 عامًا، مع السماح بالحجز للقاصرين بشرط وجود ولاية أحد الوالدين.

- كما يُسمح للحاجز أو الشريك بحجز أكثر من قطعة أرض.

يتم التخصيص بعد إغلاق باب الحجز بـ 20 يومًا.

- كما انه لا يسمح بالاستفادة من المبالغ الزائدة من الحجوزات المؤكدة في المراحل السابقة.

- تُمنح أولوية التخصيص للمحولين الذين قاموا بإتمام تحويلات كاملة لم يتم الاستفادة منها خلال فترة الطرح.

خطوات حجز أراضي بيت الوطن 2025

اولا: عليك التسجيل بالموقع من خلال الضغط هنا.

بعدها قم بالضغط على دخول مستخدم جديد، ومن ثم ملئ البيانات المطلوبة والضغط على إنشاء حساب.

ثانيا:الاطلاع على المحور المطلوب الحجز به «كروكيات – بيانات قطع الأراضي».

ثالثا: يتم الرجوع إلى البريد الإلكتروني لتفعيل الحساب والضغط على الرابط لاستكمال الحجز.

رابعا: في الخطوة الآتية يتم اختيار قطعة الأرض المرغوب حجزها ومن ثم للضغط على أيقونة طلب الحجز بالجدول ثم ملئ البيانات المطلوبة ومنها، كما نسبة استكمال باقي ثمن الأرض (بالجنية المصري) والتي سيتم الاحتكام إليها سواء في حالة التزاحم على قطعة الأرض أو كنسبة محدده بمعرفة العميل لاستكمال باقي الثمن.

خامسا: إدراج طريقة السداد «طبقا لطرق السداد المحددة بكراسة الشروط»،

واخيرا: ومن ثم رفع مستندات التقديم والضغط على تقديم طلب حجز جديد، تنزيل استمارة الحجز من خانة (إجراءات) وإعادة رفعها موقعه من العميل ورفع إيصال سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة، ومن ثم الضغط على حفظ.

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