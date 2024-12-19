هل تحتاجين إلى الفيلر أو البوتكس؟ تعرفي على الفوائد والأضرار

لاحظ الكثير التغيرات الكثيرة في بعض الملامح التي تظهر به بعض الفنانات في أعمال المسلسلات الحالية، حيث بدت وجوه الممثلات تظهر بشكل مختلف كبير بدرجة عما كانت عليه في السابق، وبالبحث تبين أن السبب في هذه التغيرات هو الرجوع إلى حقن البوتكس والفيلر.

يستعرض الموجز، الفرق بين عيوب ومميزات كلا من حقن البوتكس والفيلر، بالإضاف لطرح عدد من النصائح التي يجب اتباعها عند إجراء عمليات البوكتس والفيلر.

مميزات عمليات الفيلر

يعد "الفيلر"، من العلاجات الجمال والفعال في تغير الوجه وله الكثير من الاستخدام والتي تأتي على النحو التالي:

زيادة حجم الشفاه

ملء الخطوط والتجاعيد.

تصحيح عيوب الأنف

تكبير الخدود

الفيلر

عيوب عمليات الفيلر

بالرغم من فوائد الفيلر للوجة، ولكن يوجد عيوب كثير من استخدام الفيلر للوجة، والتي جاءت كالتالي:

تورم وكدمات

حساسية مكونات الفيلر

نتائج في بعض أحيانا تكون مؤقتة

الفيلر يكون له تكلفة مرتفعة

نتائج غير طبيعية

مميزات عمليات البوتكس

وتأتي مميزات البوتكس للوجة والعناية بالبشرة، على النحو التالي:

الحفاظ على المظهر الطبيعي

عدم ظهور التجاعيد

رفع الحواجب

التخدير أحيانا يكون غير أمان

البوتكس

عيوب عمليات البوتكس

على الرغم من مميزاته، فإن البوتكس له بعض العيوب التي يجب أن يكون الشخص على دراية بها قبل إجرائه:

نتائج مؤقتة والتي تكون من 3 لـ 7 شهور

هبوط الجفون

صعوبة في التعبير الوجه وظهور تضخم

حساسية تجاه مكونات البوتكس.

ويذكر أن استخدام عمليات كلا من البوتكس والفيلر، يمكن استخدام بعض الناس يمكنها استخدام الفيلر في معالجة الحروق أو بعض ندبات أما البوتكس يمكنه علاج التعرض ويستخدم في علاج المزمن والصداع.

نصائح عن إجراء عمليات البوكتس والفيلر

يجب المراعاة عند اللجوء عند عمليات البوكتس والفيلر، على النحو التالي:

البحث في الكثير عن طبيب استناري متخص في مجالات التجميل

التقييم في الحالة الصحية وأن يكون البوكتس والفيلر المناسب للحالة

التحقيق من سمعة المعالج التجميلي وأداءة في بعض العلميات السابقة

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