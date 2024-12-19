جامعة الجلالة تهنئ الدكتور حسن حرب بفوزه بجائزة وزير الخارجية الياباني 2024

تقدم مجلس أمناء جامعة الجلالة الأهلية، برئاسة الدكتور عادل العدوي، بخالص التهاني إلى الدكتور حسن كمال حرب، مدير مركز السلام التذكاري بالجامعة، بمناسبة فوزه بجائزة وزير الخارجية الياباني لعام 2024، تقديرًا لجهوده البارزة في تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين مصر واليابان، ومسيرته الأكاديمية الحافلة بالعطاء والإنجازات.

د. حسن حرب يفوز بجائزة وزير الخارجية الياباني

يأتي هذا التكريم المستحق تتويجًا لمسيرة أكاديمية متميزة امتدت لسنوات، حيث أسهم الدكتور حسن كمال حرب في إطلاق مبادرات تعليمية وثقافية، وتنظيم مؤتمرات دولية وندوات متخصصة في مجالات السلام والتنمية المستدامة، إضافة إلى الأبحاث المشتركة وبرامج التبادل الطلابي التي ساهمت في تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين.

وفي هذه المناسبة، أعرب مجلس أمناء جامعة الجلالة، خلال بيان صحفي حصل الموجز على نسخة منه، ممثلا عن إدارة الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والإداريين، والطلاب، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي يعكس التزام الجامعة بتشجيع التميز الأكاديمي ودعم الكفاءات العلمية التي تمثل الجامعة في المحافل الدولية، متمنين لدكتور حسن حرب مزيدًا من النجاحات والإنجازات العالمية في مسيرته الأكاديمية والمهنية.

جامعة الجلالة تنظم مبادرة "شتاء أدفىء"

وفي سياق متصل، نظمت كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة مبادرة تحت عنوان “شتاء أدفيء”، بهدف جمع الملابس المستعملة وتوزيعها مجانًا على العاملين والعاملات في قطاعات النظافة والصيانة والزراعة داخل الجامعة.

مبادرة شتاء أدفىء بجامعة الجلالة

شهدت المبادرة مشاركة فعالة من طلاب الكلية وأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا بالتبرع بالملابس المستعملة وفرزها وتنظيمها لتوزيعها بطريقة تحفظ كرامة المستفيدين وتلبي احتياجاتهم مع اقتراب فصل الشتاء.

وتم إعداد معرض داخلي في الحرم الجامعي، حيث عُرضت الملابس بشكل منظم يسمح للمستفيدين باختيار ما يناسبهم بكل حرية وكرامة، في أجواء تسودها روح التعاون والمحبة.

وقدمت الدكتورة نجوى سمك، عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة، رسالة شكر وتقدير لكل من شارك وساهم في نجاح هذه المبادرة الإنسانية للعام الثاني على التوالي.

وقالت الدكتورة نجوى في كلمتها: “إن تعزيز روح التكافل والتطوع يعد من أهم المحركات المجتمعية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث نسعى من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ قيم العطاء والعمل التطوعي بين الطلاب، وتنمية حس المسؤولية الاجتماعية لديهم.”

وأكدت عميدة الكلية أن جامعة الجلالة ستواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات المجتمعية التي تعكس التزامها برسالتها الإنسانية والاجتماعية، متطلعة إلى تعزيز الشراكة بين الجامعة والمجتمع المحلي لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.

تأتي هذه الجهود في إطار إيمان الجامعة بأهمية المسؤولية المجتمعية وضرورة تحقيق التكافل الاجتماعي عبر إشراك الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في أعمال تطوعية تعزز من دورهم الإيجابي في المجتمع.

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