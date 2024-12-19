نجوى كرم تبهر ختام Arabs Got Talent بأغنيتها الجديدة عتوقيت قلبي

في لحظة مفعمة بالإثارة والتميز، أبهرت شمس الأغنية العربية، الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الجمهور الحاضر وملايين المشاهدين في ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.

يرصد لكم موقع الموجز التفاصيل الكاملة في السطور التالية :

قدمت لأول مرة أغنيتها الجديدة "عتوقيت قلبي" وسط استعراض استثنائي وملحمي، مع فرقة استعراضية عالمية أضافت لمسة من الفخامة والجمال على الحفل هذه الأغنية التي تمثل عودة قوية لنجوى كرم، تعد بمثابة تجديد لأسلوبها الفني المميز وتجسيد جديد لإبداعها الغنائي الذي لطالما تألق بلمسة من العاطفة العميقة.

تعاون مميز وأداء استثنائي

تعاونت نجوى كرم في أغنيتها "عتوقيت قلبي" مع أبرز الأسماء في الساحة الموسيقية، حيث جمعت بين الملحن عماد شمس الدين والموزع الموسيقي هادي شرارة أما الكلمات فكانت من تأليف الشاعر مازن ضاهر، الذين نجحوا في صياغة عمل يعكس جوهر نجوى كرم ويبرز أسلوبها الفريد لتكون بذلك واحدة من أجمل اللحظات التي استطاعت نجوى كرم من خلالها إيصال إحساسها القوي للمشاهدين بطريقة عاطفية لا تنسى.

عرض حصري وأصداء واسعة

تم عرض الفيديو الخاص بأغنية "عتوقيت قلبي" حصرياً عبر قناة روتانا على يوتيوب، تحت إشراف المخرج اللبناني عماد عبود، الذي قدم تصورات بصرية مذهلة عززت تجربة الاستماع البصري الفيديو استعرض مشاهد استعراضية مبهرة تفاعل معها الجمهور الحاضر في ختام الحلقات، ليجعل من هذا العرض لحظة لا تنسى في الموسم السابع من Arabs Got Talent.

وقد نال الفيديو إقبالاً واسعاً من الجمهور، حيث حقق ملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة، وأصبح جزءًا من الإرث الفني الذي يجسد حضور نجوى كرم القوي في الساحة الغنائية

عرض الأغنية ومشاركتها في الإذاعات والمنصات الموسيقية

بعد عرض الفيديو، أصبحت أغنية "عتوقيت قلبي" متاحة للجمهور عبر جميع الإذاعات العربية والمنصات الموسيقية المتخصصة وقد أثارت الأغنية تفاعلًا كبيراً من محبي نجوى كرم، الذين عبروا عن إعجابهم بالأسلوب الجديد الذي قدمته الأغنية تعكس قدرة نجوى على مواكبة التغيرات الفنية مع الاحتفاظ بلمسة الأصالة التي تميزها.

بهذا تستمر نجوى كرم في إثبات مكانتها كإحدى أهم وأبرز الفنانات العربيات، وقدمت للجمهور عملاً استثنائياً يجمع بين الإحساس العميق والحداثة الموسيقية.

اقرأ أيضاً:

تامر حسني يحقق حلم محمد رحيم بعد وفاته.. تعرف على التفاصيل

من الإطلالات الجريئة إلى الطلاق السريع.. نسرين طافش في دائرة الجدل