موعد صلاة الجمعة اليوم.. اعرف التوقيتات بجميع المحافظات

موعد صلاة الجمعة اليوم.. ساعات قليلة تفصلنا عن أداء الصلاة في هذا اليوم المبارك ولهذا تتوجه أنظار المسلمين إلى المساجد لأداء واحدة من أهم الصلوات الجماعية في الإسلام.

وبالتالي يعد موعد صلاة الجمعة اليوم مناسبة أسبوعية للتجمع الروحي والاجتماعي، إذ تُقام في توقيت محدد يعتمد على وقت الظهر في كل مدينة، ويتغير توقيتها قليلًا مع تغير فصول السنة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

وتُمثل هذه الصلاة فرصة لتعزيز الروابط الإيمانية بين المسلمين، حيث تتضمن خطبتين تركزان على التوجيه والإرشاد الديني، يليهما أداء الركعتين.

وموعد صلاة الجمعة اليوم ليس مجرد عبادة، بل هي محطة تجديد للإيمان ومناسبة لتلقي رسالة دينية تُسلط الضوء على قضايا أخلاقية واجتماعية تهم الفرد والمجتمع، لذا يحرص المسلمون على معرفة موعدها بدقة، إذ تبدأ بعد أذان الظهر بفترة قصيرة، وتُقام في المساجد الجامعة التي تستوعب أعدادًا كبيرة من المصلين.

وتُعتبر هذه الصلاة رمزًا للوحدة بين المسلمين، حيث يجتمع الناس على اختلاف أعمارهم ومواقعهم الاجتماعية تحت سقف واحد، متوجهين إلى الله بالدعاء والعبادة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

وخلال النقاط التالية الموجز ينقل لكم موعد صلاة الجمعة اليوم 20-12-2024 في محافظات مصر والتي تأتي على النحو التالي:

مواقيت الصلاة

موعد أذان الجمعة

موعد أذان الجمعة في الإسكندرية: 11:58 ص

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: 11:52 ص

موعد صلاة الجمعة في 6 أكتوبر (الجيزة): 11:54 ص

موعد أذان الجمعة في أسيوط: 11:53 ص

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: 11:51 ص

موعد أذان الجمعة في المنيا: 11:54 ص

موعد صلاة الجمعة في أسوان: 11:46 ص

موعد أذان الجمعة في الغردقة (البحر الأحمر): 11:42 ص

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: 11:48 ص

موعد أذان الجمعة في السلوم (مطروح): 12:17 م

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ: 11:54 ص

موعد أذان الجمعة في مرسى علم (البحر الأحمر): 11:38 ص

موعد صلاة الجمعة في دمنهور (البحيرة): 11:56 ص

موعد أذان الجمعة في الأقصر: 11:47 ص

موعد صلاة الجمعة في كاترين (جنوب سيناء): 11:43 ص

موعد أذان الجمعة في الفيوم: 11:54 ص

موعد صلاة الجمعة في المنصورة (الدقهلية): 11:52 ص

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