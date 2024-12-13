تعرف على موعد صلاة الجمعة اليوم بجميع محافظات مصر

موعد صلاة الجمعة اليوم.. باعتبارها هي واحدة من أعظم الشعائر الإسلامية التي يجتمع فيها المسلمون في يوم الجمعة لأداء الصلاة والاستماع إلى خطبة تحمل توجيهات دينية واجتماعية فهي تتصدر محركات البحث حاليًا تزامنًا مع حلول هذا اليوم المبارك.

ويعتبر هذا اليوم مميزًا بين أيام الأسبوع، حيث اختصه الله بفضل عظيم وجعل فيه ساعة تُستجاب فيها الدعوات، ولهذا يبحث الكثيرين عن موعد صلاة الجمعة اليوم.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ومن أبرز ما يُميز هذا اليوم هو موعد صلاة الجمعة اليوم التي تُقام في وقت محدد يجتمع فيه المسلمون في المساجد لتجديد الإيمان وتعزيز الروابط الأخوية بينهم.



ويتغير موعد صلاة الجمعة اليوم حسب التوقيت المحلي لكل محافظة أو منطقة، ويتم تحديده بناءً على موعد زوال الشمس، أي وقت الظهر، لذا، فإن معرفة موعد الصلاة بدقة أمر ضروري ليتمكن المسلمون من الاستعداد لها وحضورها في الوقت المناسب.



وفي هذا اليوم المبارك، يحرص المسلمون على التوجه إلى المساجد مبكرًا للتضرع إلى الله والاستفادة من فضائل هذا اليوم، فصلاة الجمعة ليست مجرد صلاة جماعية، بل فرصة عظيمة لتقوية الصلة بالله تعالى وسماع الموعظة التي تحمل دروسًا تعزز من أخلاق المسلمين وتوجههم نحو العمل الصالح.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويشغل بال المسلمين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في محافظات مصر، حيث تختلف مواقيت الصلاة فى مصر من محافظة لأخرى طبقا لفروق التوقيت، لذا تحرص هيئة المساحة، على إعلان مواقيت الصلاة، وذلك فى ظل حرص ملايين المسلمين على أداء جميع الصلوات الخمس فى أوقاتها الصحيحة.

الموجزينقل تفاصيل موعد صلاة الجمعة اليوم بجانب مواقيت الصلاة بجميع محافظات مصر وهي كالتالي:

موعد صلاة الجمعة بجميع محافظات مصر

مواقيت الصلاة يوم الجمعة في القاهرة



صلاة الجمعة «الظهر»: 11:49 ص

العصر: 2:38 م

المغرب: 4:56 م

العشاء: 6:19 م

مواقيت الصلاة يوم الجمعة في الإسكندرية



صلاة الجمعة «الظهر»: 11:51 ص

العصر: 2:39 م

المغرب: 4:58 م

العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة يوم الجمعة في شرم الشيخ



صلاة الجمعة «الظهر»: 11:34 ص

العصر: 2:29 م

المغرب: 4:49 م

العشاء: 6:09 م

مواقيت الصلاة يوم الجمعة في الغردقة



الجمعة «الظهر»: 11:38 ص

العصر: 2:33 م

المغرب: 4:52 م

العشاء: 6:11 م

مواقيت الصلاة يوم الجمعة في أسوان



الجمعة «الظهر»: 11:46 ص

العصر: 2:33 م

المغرب: 4:51 م

العشاء: 6:09 م

مواقيت الصلاة يوم الجمعة في المنصورة



الجمعة «الظهر»: 11:48 ص

العصر: 2:37 م

المغرب: 4:55 م

العشاء: 6:18 م

مواقيت الصلاة يوم الجمعة في بورسعيد



الجمعة «الظهر»: 11:45 ص

العصر: 2:35 م

المغرب: 4:53 م

العشاء: 6:16 م

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