فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. نور وطمأنينة تحميك من الفتن

تعتبر قراءة سورة الكهف من العبادات التي يحرص الكثير من المسلمين على أدائها في كل يوم جمعة، ولا تقتصر أهمية هذه السورة على كونها عبادة محمودة بل أكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم على الفضائل العظيمة التي تعود على القارئ كالنور والراحة.

وتستعرض جريدة “الموجز” فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة, وأفضل وقت لقراءتها, وسبب نزولها.

حكم قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وذكرت السنة النبوية الشريفة أن لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة فوائد جليلة, وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في هذا اليوم، أضاء له نورٌ بين الجمعتين، كما أنها تحميه من فتنة المسيح الدجال, إذ قال صلى الله عليه وسلم: «من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وتدبرها، عُصم من الدجال».

أحاديث نبوية عن فضل قراءة سورة الكهف

كما ورد في الأحاديث النبوية العديد من الأقوال التي تحث على قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، ومنها:

عن البَرَاء بن عازب رضي الله عنه قال: "كان رجل يقرأ سورة الكهف، وكان له فرس مربوطة، فجاءت سحابة وأظلت المكان، فخاف الفرس منها، فعندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال: «تلك السكينة تنزل مع القرآن»."

وذكر الحاكم في المستدرك أن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور بين الجمعتين, وفي حديث آخر، قيل: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم من كل فتنة حتى يخرج الدجال».

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وتعددت الفوائد التي ذكرها العلماء حول قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، إذ ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة، سطع له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء، ويضيء له يوم القيامة».

وأوضح العلماء أن سورة الكهف تضيء للقارئ ما بين الجمعتين، وتجعله في حماية من الفتن والمغريات، وخصوصًا فتنة الدجال.

قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

وفقًا لدار الإفتاء المصرية، يبدأ وقت قراءة سورة الكهف من غروب شمس يوم الخميس ويستمر حتى غروب شمس يوم الجمعة, إذ أكد النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة السورة ليلة الجمعة، ومن ثم يستمر وقت قراءتها حتى نهاية يوم الجمعة.

سبب نزول سورة الكهف

كانت سورة الكهف من الأدلة التي أثبتت نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونزلت في وقت كان فيه أهل مكة يعانون من القهر والظلم, وتطرقت السورة إلى قصة أصحاب الكهف الذين عانوا في سبيل الإيمان.

وورد في سبب نزول السورة أن المشركين أرسلوا رجلين من اليهود لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من الفتيان وعن رجل سافر إلى أقاصي الأرض، فكانت الإجابة على هذه الأسئلة في سورة الكهف.

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