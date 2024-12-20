الأنفلونزا الموسمية.. الأعراض والأنواع وطرق الوقاية

تعد الأنفلونزا الموسمية من الأمراض التنفسية الحادة التي تسببها فيروسات الأنفلونزا، وهي شائعة الانتشار عالميًا. يمكن لمعظم الأشخاص التعافي منها دون الحاجة إلى علاج، إلا أن الوقاية منها تظل الحل الأفضل لتجنب الإصابة.

وترصد الموجز في التقرير اعراض الانفلونزا الموسمية وطرق الوقايه منها

ما هي الأنفلونزا الموسمية؟

الأنفلونزا الموسمية هي عدوى فيروسية تنتقل بسهولة بين الأفراد عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس، وتظهر أعراضها على شكل حمى شديدة، وسعال، وآلام في الجسم، والتهاب الحلق، وإرهاق عام.

رغم شدة الأعراض، فإن العلاج يقتصر عادةً على الراحة وشرب الكثير من السوائل لتخفيف الأعراض.

فيروس كورونا

أنواع فيروسات الأنفلونزا

تُقسم فيروسات الأنفلونزا إلى أربعة أنواع رئيسية: A، B، C، وD.

فيروسات النوع A: تصنف إلى أنواع فرعية بناءً على البروتينات السطحية للفيروس، وتنتشر بين البشر في شكل سلالتين رئيسيتين هما (H1N1) و(H3N2). وتُعد فيروسات النوع A المسؤولة عن الأوبئة العالمية.

فيروسات النوع B: لا تُقسم إلى أنواع فرعية، لكنها تتبع سلالتين رئيسيتين: سلالة B/Yamagata وسلالة B/Victoria.

فيروسات النوع C: أقل شيوعًا، وتسبب عدوى خفيفة، لذلك لا تُعتبر خطرًا على الصحة العامة.

فيروسات النوع D: لا تصيب البشر وتقتصر على الحيوانات.



أهمية التطعيم للوقاية من الأنفلونزا

يعد التطعيم السنوي الوسيلة الأكثر فاعلية للوقاية من الأنفلونزا، وتم استخدام لقاحات آمنة وفعالة لأكثر من 60 عامًا، ولكن المناعة التي يوفرها اللقاح تتلاشى مع مرور الوقت، مما يستدعي الحاجة إلى تلقي التطعيم كل عام.

ورغم أن فعالية اللقاح قد تكون أقل لدى كبار السن، إلا أنه يخفف من شدة المرض ويقلل من خطر حدوث المضاعفات أو الوفاة.

الفئات التي يُوصى بتلقيحها سنويًا تشمل:

النساء الحوامل.

الأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات.

كبار السن فوق 65 عامًا.

الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.

العاملين في القطاع الصحي.



نصائح إضافية للوقاية من الأنفلونزا

إلى جانب التطعيم، هناك عادات صحية يمكن اتباعها لتقليل خطر الإصابة، منها:

غسل اليدين وتجفيفهما بانتظام.

تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

التخلص السليم من المناديل المستخدمة.

البقاء في المنزل عند الشعور بالتوعك.

تجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص المرضى.

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