الصحة تؤكد.. مصل الإنفلونزا الرباعي آمن ومتوفر بكميات كافية

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن مصل الإنفلونزا الرباعي متاح بكميات كافية في مختلف الأماكن الصحية، مطمئنًا المواطنين بشأن سلامته وأمانه التام.

وفي ردٍ على الشائعات التي تدعي وجود آثار جانبية خطيرة للمصل، نفى عبدالغفار تلك الأقاويل، وأوضح أن المصل يُستخدم سنويًا في العديد من دول العالم دون أي مشاكل صحية.

تفاصيل مهمة عن أمان مصل الإنفلونزا

أشار عبدالغفار إلى أن المانع الوحيد من تلقي اللقاح هو وجود حساسية تجاه أحد مكوناته، أما بخلاف ذلك فلا يوجد أي خطر على الصحة العامة.

وأكد أنه لا صحة لما يُقال عن تأثيرات سلبية للمصل، مُوضحًا أنه يُعطى سنويًا لملايين الأشخاص حول العالم.

الفئات المستحقة لتلقي اللقاح

وفقا لوزارة الصحة، يُوصى بتلقي مصل الإنفلونزا الموسمية للفئات التي يستعرضها الموجز، على النحو التالي..

النساء الحوامل.

كبار السن.

الأطفال الصغار.

الأشخاص المصابون بمشاكل في المناعة أو الأمراض المزمنة.

حسام عبد الغفار

أماكن الحصول على مصل الإنفلونزا في المحافظات

ويستعرض الموجز، أماكن الحصول على مصل الإنفلونزا على مستوى الجمهورية، على النحو التالي..

توفر وزارة الصحة المصل في مراكز عديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، وهي تشمل..

محافظة القاهرة والجيزة: مركز المصل واللقاح في شارع وزارة الزراعة، العجوزة.

محافظة السويس: مكاتب صحة السادات، المثلث، عرب المعمل، والصفا.

محافظة الفيوم: مكتب صحة الحادقة.

محافظة الإسماعيلية: مراكز طبية متعددة في التل الكبير، القصاصين، التل الكبير، وأبوصوير.

محافظة القليوبية: مكاتب صحة في بنها، العبور، شبين القناطر، قليوب، وغيرها.

محافظة الإسكندرية: مكاتب صحة في سموحة، الجمرك، العامرية، والعجمي.

محافظة سوهاج: مراكز طب الأسرة في مختلف مدن المحافظة.

محافظة البحر الأحمر: مكاتب صحة في الغردقة، القصير، مرسى علم.

محافظة الدقهلية: مكاتب صحة في ميت غمر، السنبلاوين، دكرنس.

محافظة الشرقية: مركز تطعيم المسافرين في مديرية الصحة.

محافظة المنيا: مكاتب الصحة والمستشفيات الحكومية.

محافظة البحيرة: مراكز طبية في دمنهور وكفر الدوار.

هذه المراكز متاحة لتقديم اللقاح لجميع المواطنين في المناطق المحددة.

أسعار مصل الإنفلونزا الموسمية.. تباين حسب الأماكن والأنواع

تختلف أسعار مصل الإنفلونزا الموسمية بين المراكز الصحية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، وكذلك بين مراكز المصل واللقاح في مختلف المحافظات. إليك تفاصيل الأسعار:

أنواع اللقاح: يتوفر ثلاث أنواع من المصل، وتتنوع أسعارها ما بين 190 و256 و267 جنيهًا، ويعتمد الاختلاف في الأسعار على عدد الجرعات.

المستشفيات الحكومية: سعر لقاح الإنفلونزا في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة هو 190 جنيهًا.

الصيدليات: قد يصل سعر المصل في الصيدليات إلى 350 جنيهًا، أي أكثر من الأسعار في المراكز الصحية.

اقرأ أيضا

وزير الصحة يشيد بتطور مستشفى الشيخ زايد التخصصي ويبحث تحولها إلى مجمع طبي متكامل

"الصحة العالمية" تحذر من فيروس مميت.. والسبب الخفافيش والكلاب