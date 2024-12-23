جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباريات الجولة السابعة

جماهيركرة القدم، تترقب جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق المواجهات النارية المنتظرة بين فرق القارة، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدور الأول للبطولة في الموسم الجاري 2024-2025.

هذه الجولة من مباريات دوري أبطال أوروبا، تعد حاسمة بشكل كبير للفرق المتأهلة للدور التالي وتشهد مواجهات قوية يأتي في مقدمتها قمة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، ومواجهة فريق ريال مدريد ضد سالزبورج، ومباراة ليفربول ضد ليل، وأرسنال ضد دينامو زغرب.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق منافسات الجولة السابعة .

1. ليفربول 18 نقطة

2. برشلونة 15 نقطة

3. آرسنال 13 نقطة

4. ليفركوزن 13 نقطة

5. أستون فيلا 13 نقطة

6. إنتر ميلان 13 نقطة

7. بريست 13 نقطة

8. ليل 13 نقطة

9. دورتموند 12 نقطة

10. بايرن ميونخ 12 نقطة

11. أتلتيكو مدريد 12 نقطة

12. ميلان 12 نقطة

13. أتالانتا11 نقطة

14. يوفنتوس 11 نقطة

15. بنفيكا 10 نقاط

16. موناكو10 نقاط

17. سبورتينغ 10 نقاط

18. فيينورد 10 نقاط

19. كلوب بروج 10 نقاط

20. ريال مدريد 9 نقاط

21. سيلتك 9 نقاط

22. مانشستر سيتي 8 نقاط

23. بي اس في 8 نقاط

24. دينامو زغرب 8 نقاط

25. بي اس جي 7 نقاط

26. شتوتجارت 7 نقاط

27. شاختار4 نقاط

28. سبارتا براغ 4 نقاط

29. ستورم غراتس 3 نقاط

30. غيرونا 3 نقاط

31. النجم الأحمر3 نقاط

32. ريد بول سالزبورغ 3 نقاط

33. بولونيا 2

34. ار بي ليبزيج 0

35. سلوفان براتيسلافا 0

36. يونغ بويز0

دوري أبطال أوروبا

مباريات الجولة السابعة لـ دوري أبطال أوروبا

يرصد الموجز، مباريات هذه الجولة وتأتي كالتالي..

مباريات الثلاثاء 21 يناير المقبل

أتلانتا ضد شتورم غراتس – الساعة 20:45

موناكو ضد أستون فيلا – الساعة 20:45

أتلتيكو مدريد ضد ليفركوزن – الساعة 23:00

بنفيكا ضد برشلونة – الساعة 23:00

بولونيا ضد دورتموند – الساعة 23:00

كلوب بروج ضد يوفنتوس – الساعة 23:00

النجم الأحمر ضد آيندهوفن – الساعة 23:00

ليفربول ضد ليل – الساعة 23:00

سلوفان ضد شتوتجارت – الساعة 23:00

مباريات الأربعاء 22 يناير المقبل

لايبزيج ضد لشبونة – الساعة 20:45

شاختار ضد بريست – الساعة 20:45

ميلان ضد جيرونا الأربعاء – الساعة 23:00

آرسنال ضد دينامو زغرب – الساعة 23:00

سيلتيك ضد يونج بويز – الساعة 23:00

فينورد ضد بايرن ميونخ – الساعة 23:00

سان جيرمان ضد مان سيتي – الساعة 23:00

ريال مدريد ضد سالزبورج – الساعة 23:00

سبارتا براغ ضد الإنتر – الساعة 23:00

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