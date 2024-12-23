رشوان توفيق يكشف حكايات وأسرار مثيرة عن النجوم

عُرف الفنان رشوان توفيق بعلاقاته الراقية مع نجوم الفن في مختلف أجيالهم، وتميز بصدق مشاعره واحترامه الشديد لزملائه، سواء ممن عاصروه أو من الأجيال التي تلته، وقد جمعته بالعديد من النجوم ذكريات ومواقف تحمل طابعًا خاصًا.



تصريحات رشوان توفيق عن عادل إمام

ويرصد موقع الموجز، حكايات رشوان توفيق عن النجوم، تحدث رشوان توفيق في برنامج بالخط العريض عن علاقته بالفنان عادل إمام، مؤكدًا أنه "واحد من أعظم الممثلين في العالم"، ويمتلك موهبة خطيرة، قائلاً:"عادل إمام أنا بعتبره من أعظم ممثلين في العالم، قدراته اللي ربنا أدهاله مديله موهبة خطيرة.

رشوان توفيق



وأشار إلى بداية علاقتهما أثناء مسرحية "ثورة قرية"، التي كانت أول إخراج للمخرج حسين كمال، حيث كان عادل إمام، حديث التخرج من كلية الزراعة، وقدّم دورًا بسيطًا لبائع حلويات في المولد، لكن موهبته الكوميدية أبهرت الجميع، معلقاً:" أول مسرحية كان بيخرجها حسين كمال في حياته اسمها "ثورة قرية" كانت بطولتي أنا وصلاح قابيل، وعادل إمام كان جاي لسه من كلية الزراعة، كان عامل دور ولد بيبيع حلويات في المولد وبيقول 4 كلمات بس، كنت اسمع صريخ الناس وهما بيضحكوا من مشهد، هو كموهبة درامية وممثل كوميدي عضلات وشة خطيرة جداً، ومحمد إمام ممثل كويس أوي".



كما استعاد رشوان موقفًا طريفًا خلال تصوير مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015، عندما استذكر عادل إمام المشهد القديم من المسرحية وقال له: "حلاوة سمسمية"، ليعبر عن حبه حيث أراد تذكيره بالذكريات المشتركة بينهما في مسرحية ثورة قرية، مضيفًا: "قالي أنا زيك بالظبط حياتي بيتي وعيالي وبس".

وعن علاقته بالفنانة الكبيرة فاتن حمامة، أكد رشوان توفيق في تصريحات صحفية سابقة له أنها كانت دائمًا تقدره وتصفه بـ"الراجل الطيب"، لكن الحظ لم يحالفه معها في بعض الأعمال الكبرى، مثل فيلم "الباب المفتوح"، حيث كان مرشحًا من المخرج هنري بركات لبطولته، إلا أن الدور ذهب إلى النجم صالح سليم، ورغم ذلك، يقول رشوان: "طبيعي تختار صالح سليم، فهو نجم مصر الكبير، خاصةً لعشاق كرة القدم".

تكررت القصة في فيلم "أريد حلاً"، حيث قابل فاتن في منزلها بناءً على طلب المنتج صلاح ذو الفقار، لكن الدور ذهب لممثل آخر، ومع ذلك لم يؤثر ذلك على العلاقة الطيبة التي جمعتهما، حيث كانا يعملان معًا لاحقًا في مسلسل "ضمير أبلة حكمت"، وتواصلت فاتن معه لتؤكد إعجابها بشخصيته.

تصريحات رشوان توفيق عن خالد النبوي





وحكى رشوان توفيق بفخر عن علاقته بالفنان خالد النبوي، الذي يكن له احترامًا كبيرًا، وكيف كان يشاركه الاحتفال بعيد ميلاده، ويحضر له التورتة.

رشوان توفيق

كما تحدث أيضاً عن علاقته بالفنان ياسر جلال، قائلاً في تصريحات تلفزيونية سابقة لبرنامج تفاصيل:"محدش كان بيسأل عليا غير أحمد توفيق والراحل عزت العلايلي والفنان عبدالرحمن أبوزهرة ربنا يديه الصحة والعافية، وخالد النبوي وياسر جلال لما شاركت معاه في مسلسل جودر لقيته منتظرني بالورد وعليه كارت مكتوب فيه بحبك أوي وقالي كنت متنبألي إني أكون نجم كبير أيام مسلسل لن أعيش في جلباب أبي".

تصريحات رشوان توفيق عن رجاء حسين

أما عن الفنانة رجاء حسين، فقد وصفها رشوان توفيق في تصريحات تلفزيونية سابقة له بأنها "ممثلة قديرة جدًا وصريحة"، مشيدًا بكفاحها ودورها الكبير في تحمل مسؤولية أسرتها لسنوات طويلة، معلقاً: "كانت دائمًا على تواصل معي، وعندما أجريت عملية جراحية كانت من أوائل من اتصلوا بي".

وأكد رشوان توفيق أنه يعشق مشاهدتها في فيلم "أفواه وأرانب" وأعمالها الفنية الأخرى، مؤكدًا أن علاقة المودة بينهما امتدت لعقود.

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