أسعار العملات اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2024 في البنك المركزي المصري

أسعار العملات اليوم.. كشف البنك المركزي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من الاستقرار النسبي في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار العملات اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024, وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي نحو 50.86 جنيه للشراء، و50.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

بلغ سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم نحو 53.04 جنيه للشراء، و53.19 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري اليوم إلى 63.92 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 64.11 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 13.54 جنيه للشراء، و13.58 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي نحو 165.07 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع نحو 165.57 جنيه.

أسعار العملات اليوم

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم نحو 13.85 جنيه للشراء، و13.88 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري اليوم نحو 6.97 جنيه للشراء، و6.99 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة السويدية اليوم في البنوك المصرية نحو 4.60 جنيه للشراء، و4.63 جنيه للبيع.

سعر الكرونة النرويجية في البنك المركزي المصري

سجل سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنوك المصرية نحو 4.48 جنيه للشراء، و4.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار الكندي اليوم في البنوك المصرية إلى 35.38 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 35.49 جنيه.

سعر الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنوك المصرية نحو 31.79 جنيه للشراء، و31.88 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الين الياباني اليوم في البنوك المصرية نحو 0.33 جنيه للشراء، و0.33 جنيه للبيع.

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‎سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 18-12-2024 في مصر