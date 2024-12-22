القصة الكاملة لـ طلب أسماء الأسد الطلاق من الرئيس السوري السابق

عاد اسم أسماء الأسد للسيطرة علي المشهد السياسي من جديد، وذلك بعد انتشار العديد من التقارير التي كشفت عن اعتزامها الانفصال عن الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وينشر “الموجز” في التقرير التالي القصة الكاملة لطلب أسماء الأسد الطلاق من الرئيس السوري السابق، والتقدم بطلب لمغادرة موسكو والسفر إلى بريطانيا.

أسماء الأسد تطلب الطلاق من الرئيس السوري السابق

كشفت صحيفة "خبر ترك" التركية عن طلب أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد الطلاق عبر محكمة روسية، مع طلب إذن خاص لمغادرة موسكو، وسط حالة من التوتر والقلق بشأن مستقبلها الشخصي والقانوني.

أسماء الأسد

وأشارت الصحيفة التركية إلى أن احتمالات عودة أسماء الأسد إلى بريطانيا ازدادت بسبب حالتها الصحية التي تتطلب رعاية متخصصة يصعب تأمينها في موسكو، موضحة أن المحامين أكدوا أن العودة لا يمكن أن تتم إلا بعد الطلاق.

أسباب طلب أسماء الأسد الطلاق

وأوضحت الصحيفة أن السبب وراء طلب أسماء الأسد الطلاق هو السفر إلى بريطانيا وخاصة أنها تحمل الجنسية البريطانية، إلى جانب دعم والدتها سحر العطري لها، مشيرًا إلى أن والدتها بدأت مفاوضات مع مكتب محاماة مرموق في بريطانيا، مستندة إلى إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم وأن حالتها الصحية لا يمكن مراقبتها بشكل كاف في موسكو.

قصة زواج أسماء الأسد وبشار

تزوجت أسماء الأسد الرئيس السوري السابق بشار الأسد منذ 24 عاماً ولديهما 3 أبناء هم حافظ وزين وكريم.

وفي مقابلة نادرة في 2016 مع تلفزيون تدعمه الدولة في روسيا دافعت قرينة الأسد عن زوجها وقالت إنها رفضت عروضا سرية لمغادرة البلاد وقالت إنها تعتقد أن الهدف من هذه العروض كان إضعاف زوجها.

إصابة أسماء الأسد بـ سرطان الدم

ومن ناحية أخري، أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، في 22 مايو 2024، إصابة أسماء الأسد بمرض سرطان الدم "اللوكيميا"، ولم تكن هذه هي المرة الأولي التي تُصاب فيها بمرض السرطان، بل سبق إصابتها بسرطان الثدي في عام 2018.

وكانت الرئاسة السورية قد أصدرت بيانًا أوضحت فيها تفاصيل الحالة الصحية لـ أسماء الأسد قائله: "بعد ظهور أعراض وعلامات سرسرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تم تشخيص السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد (لوكيميا).

إصابة أسماء الأسد بـ بسرطان الثدي

وفي عام 2018، كشفت الرئاسة السورية عن أن أسماء الأسد بدأت المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشفته مبكراً، وذلك بعد انتشار تقارير عن إصابتها بالمرض الخبيث، في شهر أغسطس 2018.

وفي عام 2019، خضعت أسماء الأسد لعملية جراحية لعلاجها من سرطان الثدي.

وحينها، أرفقت الرئاسة التعليق بصورة لها مرتدية قميصاً قطنياً أزرق، وهي تتابع عملها خلف مكتبها ومذيلة بعبارة: «رئاسة الجمهورية العربية السورية تتمنى للسيدة أسماء الشفاء العاجل»، ولم يذكر التعليق تاريخ التقاط الصورة.

السيرة الذاتية لـ أسماء الأسد

ولدت أسماء الأسد ونشأت في بريطانيا قبل أن تعود إلى سوريا بعد لقاء بشار الأسد، وتبلغ أسماء الأسد 48 عاماً، وهي في الأصل من محافظة حمص (وسط سوريا)، ولقبت بالمرأة الحديدية.

وحصلت أسماء الأسد على شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر من كلية الملك بلندن التابعة لجامعة لندن في عام 1996.

ووالدها هو فواز الأخرس، طبيب قلب يعمل في بريطانيا، ووالدتها دبلوماسية اسمها سحر عطري، وتحمل إجازة جامعية من كينغز كوليدج في لندن.

بشار وأسماء الأسد

الحياة المهنية لـ أسماء الأسد

وتدربت أسماء الأسد على العمل المصرفي في نيويورك، حيث بدأت مع دويتشه بانك Deutsche Bank ثم انتقلت إلى مصرف جي پي مورگان J.P. Morgan حيث عملت في مجال الاندماج والاستيلاء، وتتقن أسماء الأسد اللغات العربية والانجليزية والفرنسية والإسبانية.

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