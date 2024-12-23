موعد عرض مسلسل "القدر".. دراما لبنانية سورية تجمع قصي خولي ورزان جمال

يترقب الجمهور عشاق الدراما العربية، عرض مسلسل "القدر" المقرر عرضه قريبا على شاشة التلفزيون والمنصات الرقمية، وهو عمل مشترك بين الإنتاج السوري واللبناني.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز، أبرز التفاصيل حول مسلسل "القدر" خلال السطور التالية.

موعد عرض مسلسل "القدر"

من المقرر أنطلاق عرض مسلسل "القدر" يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر الجاري عبر شاشة قنوات CBC، كما يتم عرض حلقات المنصات عبر منصة شاهد الإلكترونية.

من المقرر عرض مسلسل "القدر" على قناة CBC في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الأحد إلى الخميس، وتتم إعادة الحلقات في الساعة العاشرة مساءً عبر قناة dmc دراما.



نجوم مسلسل "القدر"

يشارك في بطولة مسلسل "القدر" الفنان السوري قصي خولي والفنانة اللبنانية رزان جمال، اللذين يتمتعان بجماهيرية واسعة في مصر والوطن العربي، ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، بفضل القصة المشوقة وأداء أبطاله المتميز.



مسلسل القدر

الترويج لمسلسل "القدر"

أعلنت قناة CBC عن عرض مسلسل "القدر" حيث نشرت إعلان تشويقث عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وكتبت في المنشور: "انتظرونا في ملحمة درامية تجمع بين الحب والعائلة وقصة استثنائية ومؤثرة. تابعوا أولى حلقات مسلسل القدر مع باقة من ألمع نجوم الدراما .. بدءًا من الأحد 29 ديسمبر على CBC".

جاء هذا الترويج لزيادة حماس الجمهور قبل عرض مسلسل "القدر" ولجذب عشاق الدراما العربية.

أحداث مسلسل "القدر"



تدور أحداث مسلسل "القدر" في إطار درامي مشوق، تتمحور الأحداث حول القدر الذي يقلب حياتنا رأسًا على عقب، ويسلط العمل بفرض سؤال، هل القدر دائمًا في صالحنا أم قد يحمل لنا مفاجآت تغير مجرى حياتنا للأسوأ؟ الحب، العائلة، والصراعات الإنسانية ستكون في قلب الأحداث.

أبطال مسلسل "القدر"

يُشارك في بطولة مسلسل "القدر" كل من: قصي خولي ورزان جمال، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية منهم ديما قندلفت وغيرهم من النجوم الذين حققوا نجاح كبير في الدراما العربية.



قصى خولي

أخر أعمال قصى خولي

شارك الفنان قصى خولي، مؤخرًا في مسلسل "وأخيرًا"، الذي شارك في بطولته مع النجمة نادين نجيم، وأن عرضه على قنوات MBC مصر ومنصة شاهد الإلكترونية حصد إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة.



اقرأ أيضاً

بطلة ”لعبة القدر” تشترك جمهورها بصورة برفقة شقيقتها

شاهد .. الظهور الأول لبطل مسلسل”لعبة القدر” بعد وعكته الصحية الأخيرة

