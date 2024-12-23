كوريا الجنوبية علي صفيح ساخن بعد تهديد المعارضة بعزل القائم بأعمال الرئيس

تشهد كوريا الجنوبية تطورات خطيرة في المشهد السياسي، اليوم الاثنين، وذلك منذ عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وذلك عقب التوترات التي حدثت بعد محاولته فرض الأحكام العرفية.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تطورات الأحداث المشتعلة في كوريا الجنوبية، خاصة بعد تهديد المعارضة بعزل القائم بأعمال الرئيس هان داك سو الذي تولي خلفًا لرئيس كوريا الجنوبية الذي تم عزله.

المعارضة في كوريا الجنوبية تهدد بعزل القائم بأعمال الرئيس

ومن جانبه، هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين بعزل هان داك سو، القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية، إذا لم يصدر قانوناً لبدء تحقيق يتولاه مستشار خاص في محاولة رئيس كوريا الجنوبية السابق يون سوك يول الفاشلة لفرض الأحكام العرفية.

كوريا الجنوبية

وكان رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان داك سو قد تولي المنصب خلفًا ليون سوك يول الموقوف عن العمل، بعد عزله من قبل برلمان كوريا الجنوبية.

وقال الحزب الديمقراطي المعارض في كوريا الجنوبية الذي يتهم هان داك سو بمساعدة يون سوك يول في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيداً لعزل القائم بأعمال الرئيس، إذا لم يصدر التشريع بحلول غد الثلاثاء.

وأقر الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون هذا الشهر، لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم من بينها التمرد بحق يون سوك يول، والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة، وغير ذلك من الاتهامات.

عزل رئيس كوريا الجنوبية

وفي منتصف شهر ديسمبر 2024،صوت أعضاء الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان الكوري) لصالح عزل رئيس كوريا الجنوبية بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي تهدف إلى تعليق الأنشطة السياسية والصحافة والحريات المدنية، بحسب ما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح عزل رئيس كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، فيما امتنع 3 أصوات عن التصويت، وأبطلت 3 أصوات.

ومن جانبه، دعا رئيس برلمان كوريا الجنوبية، إلى تعيين قضاة المحكمة الدستورية على وجه السرعة، ودعا الحكومة والبرلمان إلى العمل معًا لتحقيق الاستقرار على مختلف الأصعدة.

وفي السياق ذاته، قال زعيم الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي إنّ إجراءات عزل رئيس كوريا الجنوبية تمثّل انتصارًا عظيمًا للشعب والديموقراطية".

وأقرت الجمعية الوطنية اقتراح عزل رئيس كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات مقابل 85 صوتا، فيما امتنع 3 أصوات عن التصويت، وأبطلت 3 أصوات.

ومن جانبه، دعا رئيس برلمان كوريا الجنوبية، إلى تعيين قضاة المحكمة الدستورية على وجه السرعة، ودعا الحكومة والبرلمان إلى العمل معًا لتحقيق الاستقرار على مختلف الأصعدة.

رئيس كوريا الجنوبية

وفي السياق ذاته، قال زعيم الحزب الديموقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) في البرلمان بارك تشان داي إنّ إجراءات عزل رئيس كوريا الجنوبية اليوم تمثّل انتصارًا عظيمًا للشعب والديموقراطية".

المحاولة الثانية لعزل رئيس كوريا الجنوبية

وتعد هذه هي المحاولة الثانية لعزل رئيس كوريا الجنوبية، اليوم السبت، بسبب محاولته التي لم تستمر سوى ساعات لفرض الأحكام العرفية، وهي الخطوة التي صدمت البلاد وقسمت حزبه وعرضت رئاسته للخطر في منتصف فترة ولايته.

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