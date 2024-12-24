أسعار العملات اليوم الثلاثاء 24-12-2024 في البنك المركزي المصري

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري حالة من الاستقرار في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

رصدت جريدة “الموجز” أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024, وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري 51.0069 جنيه للشراء، مقابل 51.1444 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 53.0319 جنيه للشراء، مقابل 53.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري إلى 63.9117 جنيه للشراء، مقابل 64.1044 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم في البنك المركزي المصري

حقق اليوان الصيني سعرًا قدره 6.9878 جنيه للشراء، مقابل 7.007 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري 56.8703 جنيه للشراء، مقابل 57.0427 جنيه للبيع.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم في البنك المركزي المصري

سجلت الكرونة الدنماركية سعر 7.1114 جنيه للشراء، مقابل 7.1312 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري إلى 165.4995 جنيه للشراء، مقابل 165.9995 جنيه للبيع.

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.5765 جنيه للشراء، مقابل 13.624 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الأردني سعر 71.8408 جنيه للشراء، مقابل 72.2379 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في البنك المركزي المصري

حقق الدينار البحريني سعر 135.1535 جنيه للشراء، مقابل 135.5897 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري 13.9898 جنيه للشراء، مقابل 14.0314 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني اليوم في البنك المركزي المصري

سجل الريال العماني سعر 132.4684 جنيه للشراء، مقابل 132.8462 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 13.8862 جنيه للشراء، مقابل 13.9256 جنيه للبيع.

سعر الكرونة السويدية اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الكرونة السويدية 4.6184 جنيه للشراء، مقابل 4.635 جنيه للبيع.

سعر الكرونة النرويجية اليوم في البنك المركزي المصري

سجلت الكرونة النرويجية سعر 4.4958 جنيه للشراء، مقابل 4.5135 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي اليوم في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار الكندي إلى 35.4117 جنيه للشراء، مقابل 35.5145 جنيه للبيع.

سعر الدولار الأسترالي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار الأسترالي 31.8385 جنيه للشراء، مقابل 31.9397 جنيه للبيع.

سعر الين الياباني اليوم في البنك المركزي المصري

حقق الين الياباني سعرًا قدره 0.3251 جنيه للشراء، مقابل 0.326 جنيه للبيع.

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‎سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 18-12-2024 في مصر