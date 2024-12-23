كلام نهائي.. هل تشهد أسعار البنزين زيادة جديدة مع بداية 2025؟

مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود في 2025، تثار تساؤلات حول إمكانية حدوث زيادة جديدة في أسعار البنزين، حيث تأتي هذه التوقعات في ظل التوجيهات المستمرة من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب الحكومة المصرية بإلغاء دعم البنزين بشكل تدريجي بحلول عام 2026.

بينما تلتزم الحكومة بعدم رفع الأسعار قبل أبريل 2025، تبقى العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية، مثل أسعار النفط وسعر صرف الدولار، في قلب القرارات المتعلقة بتعديل الأسعار، وعليه يتردد السءال الأهم والذي نرصد لكم عبر الموجز تداعياته ودلالاته هل تشهد أسعار البنزين زيادة جديدة مع بداية 2025؟

هل تشهد أسعار البنزين زيادة جديدة مع بداية 2025؟

الإجابة بشكل قاطع، لا، إذ أن أي زيادة في أسعار البنزين والسولار لن تكون في بداية 2025، لكت من المتوقع أن تشهد أسعار البنزين زيادة جديدة في يونيو 2025، مع اقتراب موعد اجتماع لجنة تسعير الوقود الحكومية، ويعزى هذا التوقع إلى عدة عوامل، أبرزها التزام الحكومة بتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي طلب من الحكومة المصرية رفع الدعم عن البنزين بشكل نهائي بحلول عام 2026.

البنزين في مصر

تعهد حكومي بتعطيل الزيادة

وكانت الحكومة قد تعهدت بعدم رفع أسعار الوقود حتى نهاية الفترة المحددة، التي تنتهي في أبريل 2025، وفقًا للاتفاق مع صندوق النقد الدولي. لكن في ضوء المطالبات الدولية المتعلقة بخفض الدعم، قد تشهد الأسعار زيادة جديدة في يونيو من العام المقبل، خاصة بعد الاجتماع المرتقب للجنة تسعير الوقود.

وتستند الحكومة في قراراتها المتعلقة بتعديل أسعار البنزين إلى عدة عوامل اقتصادية، مثل أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة استيراد المنتجات البترولية.

آخر زيادة لـ أسعار البنزين في مصر

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار البنزين في أكتوبر الماضي، حيث ارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 13.75 جنيه، وارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 15.25 جنيه، فيما بلغ سعر البنزين 95 أوكتين 17 جنيهًا. كما تم رفع سعر السولار إلى 13.5 جنيه للتر، وسعر غاز السيارات إلى 7 جنيهات للمتر المكعب.

وتأتي هذه الزيادة في إطار التزام مصر بتنفيذ اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي، والتي تشمل خفض دعم الوقود على مدار السنوات القادمة.

اقرأ أيضاً:

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024.. استقرار ملحوظ

بعد الزيادة.. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024