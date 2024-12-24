حقيقة مقتل ليلى.. أحداث الحلقة 42 من مسلسل وتر حساس

يترقب الجمهور نهاية أحداث مسلسل وتر حساس، حيث تقترب النهاية بعد عرض الحلقة 42 من مسلسل وتر حساس، والعمل يتم عرضه حاليًا على شاشة ON الفضائية، حيث أثار المسلسل جدل كبير منذ بدء عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي الساعات القليلة، عرضت الحلقة 42 من مسلسل وتر حساس بطولة صبا مبارك، حيث تصاعدت الأحداث مع قرب نهاية المسلسل.

في إطار ذلك، يرصد موقع الموجز تفاصيل أحداث الحلقة 42 في السياق التالي.



مسلسل وتر حساس

تفاصيل أحداث الحلقة 42 من مسلسل وتر حساس

انتهت الحلقة السابقة عن بحث "سلمى" صبا مبارك و"رشيد" محمد علاء عن "عبدالرحمن" الذي شهد شهادة زور بعد وفاة "ليلى" شقيقة صبا مبارك وبالفعل ترقبوا خط سير "مازن" أحمد جمال سعيد الذي اقتحم منزل "عبد الرحمن" شريف الشعشاعي، وحدث بينهما عركة كبيرة.

فاتجهت "سلمى" ورشيد" إلى منزل "عبد الرحمن" ليستدرجوه في كشف الحقيقة وبالفعل كشف "عبدالرحمن" سر جريمة "ليلى" وأوضح أن "ليلى" ليست خائنة ولم يحدث بينهما شئ وأن "مازن" لم يقتلها دفاعا عن النفس.

وقال "عبدالرحمن" أنه ذهب مع "ليلى" بعد أن أكتشفت "مازن" يتواجد داخل منزلها بالساعات حيث شكت في خيانته وذهبت للمنزل ومعها "عبدالرحمن" لتكتشف "مازن" يجلس في غرفة نومها مع هيدى كرم وحاول تبرير موقفه ولكنها طلبت منه الطلاق مما دفع "مازن" إلى ضرب "عبدالرحمن" حتى وقع على الأرض وأيضا خبطت رأس "ليلى" على السلم نتيجة الشجار الحادث في الواقعة.

واضطرت "كاميليا" لإخفاء الحقيقة فدبرت القصة لتنقذ شقيقها "مازن" وصديقتها هيدي كرم من الفضيحة.

مسلسل وتر حساس

وطالب "رشيد" من "عبدالرحمن" أن يعترف بالحقيقة كاملة أما النيابة لبراءة "ليلى" ولكن جاءت إليه "كاميليا" لتبلغه بالاستعداد للسفر خارج مصر بعد أن تم شطب إسمه من نقابة الأطباء.

وفي نهاية الحلقة، ذهب رشيد وليلى لمنزل عبدالرحمن لكنه هرب ووحده شباك غرفته مفتوح.

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس، مكون من 45 حلقة وتدور أحداثه حول العلاقات الإنسانية المعقدة والخيانة الزوجية، والعمل من بطولة كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، هيدى كرم، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، محمد العمروسي، تميم عبده، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس يعرض يوميًا عدا أيام الجمعة والسبت، وأيام عرضه من الأحد إلى الخميس على شاشة ON الفضائية و ON Drama.

من المقرر تُعرض الحلقة 42 من مسلسل وتر حساس يوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة ON، وإعادة الحلقة على قناة ON Drama في تمام العاشرة مساءً.

هناك إعادة أخرى للحلقة 41 من مسلسل وتر حساس ، تعرض في الأوقات التالية: الساعة الواحدة والنصف على قناة ON، والساعة الحادية عشرة صباحًا أيضا على قناة ON، وثلاثة إعادات على قناة ON Dram في الساعة السادسة صباحًا والساعة العاشرة صباحًا والخامسة مساءً.

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