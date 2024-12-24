تردد القناة الناقلة لمباراة الإمارات ضد الكويت في خليجي 26 الليلة

يبحث عشاق الكورة الخليجية في كل مكان عن تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكويت مساء اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الخليج العربي 26 .

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل تردد القناة الناقلة لمباراة منتخب الإمارات الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الكويت في خليجي 26.

موعد مباراة الإمارات ضد الكويت في خليجي 26

وتبدأ المباراة بين منتخب الإمارات ونظيره منتخب الكويت مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، وذلك على أرضية ملعب “جابر الأحمد الدولي”.

تردد القناة الناقلة لمباراة الإمارات ضد الكويت في خليجي 26

وتنقل أحداث المباراة بين منتخبي الإمارات ضد نظيره الكويت في خليجي 26 مساء اليوم الثلاثاء، وذلك عبر قناة الكأس القطرية ويأتي ترددها على النحو التالي:

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشكيل المتوقع لمنتخب الإمارات

ومن المتوقع أن يبدأ الإمارات المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: خالد عيسى.

في خط الدفاع: ماركوس مليوني - كوامي كويدو - خليفة الحمادي - خالد الظنحاني.

في حط الوسط: يحيى الغساني - يحيى نادر - ماجد راشد - حارب عبد الله.

في خط الهجوم: فابيو دي ليما - برونو أوليفيرا.

تشكيل منتخب الكويت المتوقع

بينما من المتوقع أن يبدا منتخب الكويت المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: خالد الرشيدي.

في خط الدفاع: ناصر خضر - فهد الهاجري - راشد الدوسري - معاذ الظفيري.

في خط الوسط: سلطان العنزي - فيصل زايد - أحمد الظفيري.

في خط الهجوم: مبارك الفنيني - بندر بورسلي - سلمان العوضي.

ترتيب المجموعة الأولى في بطولة خليجي 26

منتخب الإمارات برصيد نقطة واحدة

منتخب الكويت برصيد نقطة واحدة

منتخب عمان برصيد نقطة واحدة

منتخب قطر برصيد نقطة واحدة

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