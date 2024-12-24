يعيش قطاع غـ ـزة أوضاعًا إنسانية مأساوية جراء الحـ ـرب الإسرائـ ـيلية التي بدأت شرارتها منذ أكثر من عام، حيث يواجه أكثر من مليوني شخص في القطاع ظروفاً صحية وإنسانية صعبة، إلى جانب معاناتهم مع الجوع ونقص المساعدات الإنسانية.

ومن جانبها، أطلقت المملكة الأردنية الهاشمية مبادرة جديدة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غـ ـزة وإمدادهم بالغذاء، وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل المبادرة.

الأردن يطلق مبادرة جديدة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غـ ـزة

تمثلت المبادرة الجديدة التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غـ ـزة في إمدادهم بمخبز متنقل بطاقة إنتاجية مرتفعة، تصل إلى 3500 رغيف خبز بالساعة.

قطاع غـ ـزة

وسيبدأ المخبز إنتاجه فور وصوله إلى قطاع غـ ـزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحـ ـرب هناك.

وسيعمل المخبز الأردني المتنقل بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen)؛ وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.

ويأتي إرسال المخبز المتنقل ضمن الجهود الأردنية المستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بكل الطرق المتاحة، براً وجواً، إلى قطاع غـ ـزة.

النقص الشديد في الغذاء ببعض أنحاء قطاع غـ ـزة تجاوز مستويات المجاعة

وأكدت تقارير دولية أن النقص الشديد في الغذاء ببعض أنحاء قطاع غـ ـزة تجاوز مستويات المجاعة، وأن الموت الجماعي أصبح وشيكاً، ما لم يُبرم اتفاق لوقف فوري لإطـ ـلاق النـ ـار، والسماح بزيادة تدفق المواد الغذائية إلى المناطق المعزولة بسبب القـ ـتال.

وفي السياق ذاته، قال د. فرانسيسكو برانكا، مدير إدارة التغذية وسلامة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية، إن يوجد في قطاع غـ ـزة بمفردها 1.8 مليون شخص يواجه انعدام فى الأمن الغذائي وأكثر من 130 ألف شخص في وضع كـ ـارثى يصل للمجاعة.

اليونيسف: 3 آلاف طفل في قطاع غـ ـزة يعانون سوء التغذية م

وفي في الصدد، كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أن قرابة 3 آلاف طفل في قطاع غـ ـزة يعانون سوء التغذية معرضون لخطر الموت، بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة استمرار الهـ ـجوم على رفح.

وقالت أديل خضر المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الصور المـ ـروعة من قطاع غـ ـزة تظهر أطفالًا يمـ ـوتون أمام أعين أسرهم بسبب استمرار نقص الغذاء وإمدادات التغذية وتدمير خدمات الرعاية الصحية.

برنامج الأغذية العالمي يحذر من انتشار الجوع بين أطفال قطاع غـ ـزة

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بأن 9 من كل 10 أطفال في قطاع غـ ـزة يعانون فقرًا غذائيًا حادًا.

وأوضح البرنامج في سلسلة من المنشورات عبر منصة "اكس"، أن "الأعمال العـ ـدائية في قطاع غـ ـزة والقيود المفروضة على المساعدات تسببتا في انهيار النظم الغذائية والصحية.

شهداء قطاع غـ ـزة

عدد شهداء قطاع غـ ـزة الأن

ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة إلى 45317 شهيدًا و107713 مصابًا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

ولا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض وفي الشوارع، بينما تُمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب كثافة النـ ـيران الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائـ ـيلي عـ ـدوانه على قطاع غـ ـزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

اقرأ أيضًاتداعيات الغـ ـارة الإسـ ـرائيلية علي فلسطيـ ـنيين مكلفين بتأمين شاحنات مساعدات في قطاع غــ ـزةعاهل الأردن لـ بلينكن: إنهاء حرب غزة مفتاح استقرار المنطقة