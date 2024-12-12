تداعيات الغـ ـارة الإسـ ـرائيلية علي فلسطيـ ـنيين مكلفين بتأمين شاحنات مساعدات في قطاع غــ ـزة

ارتكب الجيش الإسرائـيلي جـ ـريمة بشـعة في قطاع غـ ــزة تضاف إلى سلسلة الجـ ـرائم التي يرتكبها منذ بداية الحـ ـرب الشـرسة علي القطاع.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي آخر تطورات الحـ ـرب الإسـ ـرائـيلية في قطاع غـ ـزة وتفاصيل الغـ ـارة الجوية الإسـ ـرائـيلية التي استهدفت عدد من الفلسطيـ ـنيين المكلفين بتأمين المساعدات.

إسـ ـرائـيل تستهدف فلسطـ ـينيين مكلفين بتأمين شاحنات مساعدات في قطاع غـ ـزة

ومن جانبهم، أعلنت وسائل إعلام فلـ ـسطينية، أن اليوم الخميس، غـ ـارة جوية إسـ ـرائـيلية استهدفت مجموعة من الفلسطيـ ـنيين المكلفين بتأمين شاحنات المساعدات في مدينة رفـ ـح جنوب قطاع غـ ـزة.

قطاع غـزة

وكشفت المصادر عن أن الغـ ـارة الإسـ ـرائـيلية تسببت في استـ ـشهاد 15 على الأقل، وإصابة 30 فلسطـ ـيني وأن العديد منهم في حالة حـرجة وأن عدد الشـ ـهداء مرشح للارتفاع.

وأوضح المصادر أن الغـ ـارة وقعت في المنطقة الغربية من مدينة رفـ ـح بجنوب قطاع غـ ـزة.

طائرة مسـيرة للاحـتلال تستهدف المدنيين في مدينة رفـ ـح

من ناحية آخري، اسـ ـتُشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، أمس الثلاثاء، في قـ ـصـف الاحـ ـتلال مناطق متفرقة من مدينة رفـ ـح جنوب قطاع غـ ـزة.

وأفادت مصادر فلسطـ ـينية بأن طائرة مسـيرة للاحـ ـتلال استـهدفت مجموعة مواطنين في منطقة عريبة شمال مدينة رفـ ـح، مضيفة أن مسيرة قصفت منطقة الشاكوش شمال غرب رفـ ـح، ما أدى إلى استـ ـشهاد مواطنين اثنين، كما اسـ ـتُشهد مواطن آخر في قـ ـصـف على منطقة خربة العدس شمالا، وذلك بالتزامن مع قـ ـصـف مـ ـدفـعي متواصل على مناطق عدة في رفـ ـح، ومنطقة الزنة شرقي خان يونس.

كما استهدفت طـائرات الاحـ ـتلال محيط مسجد النور في بلوك 9 بمخيم البريج وسط قطاع غـ ـزة، ما أدى إلى إصاـبة عدد من المواطنين.

وتكررت حوادث تعرض شاحنات المساعدات لعمليات خـ ـطف من جانب عصـ ـابات مسـ ـلحة بعد وقت قصير من دخولها قطاع غــ ـزة.

عصـ ـابات تسرق المساعدات الإنسانية في قطاع غـ ـزة

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قد كشفت في وقت سابق أن عصـ ـابات تسرق المساعدات الإنسانية في قطاع غـ ـزة، وتعمل بحرية في مناطق يسيطر عليها الجيش الإسـ ـرائـيلي.

وذكرت الصحيفة أن عمليات قـ ـتل واخـ ـتطاف لسائقي شاحنات المساعدات تتم في محيط معبر كرم أبو سالم الذي يسيطر عليه الجيش الإسـ ـرائـيلي، وسط رفض السلطات الإسـ ـرائـيلية اتخاذ تدابير لحماية القوافل، أو حتى السماح للشرطة المدنية بالعمل على تأمينها.

قطاع غـزة

وأفادت الصحيفة بأن مذكرة داخلية للأمم المتحدة أوضحت أن تلك العصـ ـابات تستفيد من تساهل، إن لم يكن حماية الجيش الإسـ ـرائيلي، وأن قائد إحدى هذه العصـ ـابات أنشأ قاعدة بمنطقة سيطرة الجيش الإسـ ـرائـيلي".

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