ملعب نوتنغهام فورست يتحول إلى ساحة احتفال عائلي، ما القصة؟

نوتنغهام فورست.. أصبح ملعب "سيتي غراوند" الملعب التاريخي التابع لنادي نوتنغهام فورست الإنجليزي ساحة احتفال عائلية، لم يسبق أن حدث هذا في الملعب من قبل.

ويستعرض الموجز تفاصيل هذا الحدث الغريب الذي حدث على ملعب "سيتي غراوند" الملعب التاريخي التابع لنادي نوتنغهام فورست.

حفل بين اللاعب وعائلته

وشهد الملعب احتفالية عائلية من أصدقاء وعائلة موريللو مدافع الفريق في حفل الكشف عن جنس مولوده الأول من زوجته مابيلي.

وقام موريللو، البالغ من العمر 22 عامًا بالإجتماع مع أحبائه على أرض الملعب في الاستاد التاريخي، وأعلن أنه سيرزوق بطفلته الأولى.

وشهد الملعب احتفالاب بالألعاب النارية والبالونات واللافتات ومسرح كامل للزوجين السعيدين للوقوف عليه أثناء لحظة الإعلان عن هذا الأمر.

رد فعل مشجعي نادي نوتنغهام فورست

أما بالنسبة لمشجعي نادي نوتنغهام فورست أحلوا هذا الأمر كما اعجبول بأن استخدم موريللو الملعب للإعلان عن جنس طفله، في الوقت الذي ظهر معه زميله في الفريق، جوتا سيلفا.

وقامت جماهير النادي الإنجليزي بالتوجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي، للإعجاب بما فعله اللاعب ومدى حبه للعب لصالح نوتنغهام فورست النادي الإنجليزي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1 - ليفربول برصيد 39 نقطة

2 - تشيلسي برصيد 35 نقطة

3 - آرسنال برصيد 33 نقطة

4 - نوتنغهام فورست برصيد 31 نقطة

5 - بورنموث برصيد 28 نقطة

6 - أستون فيلا برصيد 28 نقطة

7 - مانشستر سيتي برصيد 27 نقطة

8 - نيوكاسل برصيد 26

9 - فولهام برصيد 25 نقطة

10 - برايتون 25 نقطة

11 - توتنهام برصيد 23 نقطة

12 - برينتفورد برصيد 23 نقطة

13 - مانشستر يونايتد برصيد 22 نقطة

14 - ويست هام برصيد 20 نقطة

15 - إيفرتون برصيد 16 نقطة

16 - كريستال بالاس برصيد 16 نقطة

17 - ليستر سيتي برصيد 14 نقطة

18 - وولفرهامبتون برصيد 12 نقطة

19 - إبسويتش تاون برصيد 12 نقطة

20 - ساوثهامبتون برصيد 6 نقاط

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