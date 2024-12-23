موعد مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، مباراة فريق أرسنال ضد إيبسويتش تاون والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025..

يحتل فريق أرسنال المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 33 نقطة خلف ليفربول المتصدر برصيد 39 نقطة وتشيلسي الوصيف برصيد 35 نقطة بينما يحتل فريق إيبسويتش تاون المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

يأتي موعد مواجهة أرسنال ضد إيبسويتش تاون ضمن منافسات الجولة الـ 18 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة والربع مساء الجمعة المقبل 27 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون

يمكنك متابعة مواجهة فريق أرسنال ضد نظيره فريق إيبسويتش تاون، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

أرسنال ضد إيبسويتش تاون

تشكيل أرسنال المتوقع ضد إيبسويتش تاون

حراسة المرمي: رايا

خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- لويس.

خط الوسط: مارتن أوديجارد- توماس بارتي- كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا- جابرييل جيسوس- جابرييل مارتينيلي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد إيبسويتش تاون ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 39 نقطة

2. نادي تشيلسي، 35 نقطة.

3. آرسنال، 33 نقطة.

4- نوتينجهام، 31 نقطة.

5. بورنموث، 28 نقطة.

6. أستون فيلا، 28 نقطة.

7. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

8. نيوكاسل، 26 نقطة.

9. فولهام، 25 نقطة.

10. برايتون، 25 نقطة.

11. توتنهام 23 نقطة

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 20 نقطة.

15. إيفرتون، 16 نقطة.

16.كريستال بالاس، 16 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. ولفرهامبتون، 12 نقاط.

19. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 6 نقاط.

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