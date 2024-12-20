مواجهات نارية تنتظر أرسنال في يناير 2025 بالدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

جماهير نادي أرسنال، تترقب مباريات الفريق الكبيرخلال الفترة القادمة في ظل الصراع الشرس للفريق مع ليفربول وتشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق أرسنال عن تحقيق الفوز خلال تلك المواجهات للحفاظ علي حظوظه بمطاردة ليفربول وتشيلسي علي قمة البريميرليج حيث يتصدرفريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بينما يمتلك أرسنال في بنك رصيده 30 نقطة.

مباريات أرسنال في شهر يناير 2025

أرسنال ضد برينتفورد - 7:30 مساء -1 يناير - الدوري الإنجليزي

ضد برينتفورد - 7:30 مساء -1 يناير - الدوري الإنجليزي أرسنال ضد برايتون - 7:30مساء - 4 يناير- الدوري الإنجليزي

ضد برايتون - 7:30مساء - 4 يناير- الدوري الإنجليزي أرسنال ضد مانشستر يونايتد - 5 مساء - 12 يناير - كأس الاتحاد الإنجليزي

أرسنال ضد توتنهام - 10 مساء - 15 يناير - الدوري الإنجليزي

ضد توتنهام - 10 مساء - 15 يناير - الدوري الإنجليزي أرسنال ضد أستون فيلا - 7:30 مساء -18 يناير - الدوري الإنجليزي

ضد أستون فيلا - 7:30 مساء -18 يناير - الدوري الإنجليزي أرسنال ضد دينامو زغرب -10 مساء - 22 يناير - دوري أبطال أوروبا

ضد دينامو زغرب -10 مساء - 22 يناير - دوري أبطال أوروبا أرسنال ضد وولفرهامبتون - 5 مساء - 25 يناير - الدوري الإنجليزي

أرسنال ضد جيرونا - 10 مساء - 29 يناير - دوري أبطال أوروبا

نادي أرسنال

ترتيب الدوري الإنجليزي

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويحتل فريق أرسنال المركز الثالث ويرصد لكم الموجز، جدول الترتيب ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

16. إيفرتون، 15 نقطة.

17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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