سيدات طائرة الزمالك يخسرن من فيرو فولي ويعودن بطولة كأس العالم للأندية

أخبار الزمالك.. تلقى الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك، تحت قيادة مديره الفني أحمد فتحي، خسارة قاسية أمام فريق فيرو فولى ميلانو الإيطالي،حيث انتهت المباراة بنتيجة 3-0.

وكنت تلك المباراة هي ثالث مواجهات فريق الزمالك بكفي بطولة كأس العالم للأندية والتي تقام في دولة الصين، خلال الفترة من 17 إلى 22 ديسمبرالحالي وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل مشاركة سيدات الزمالك في البطولة بعد وداعها.





الهزيمة الثالثة على التوالي للزمالك في البطولة

هذه الهزيمة هي الهزيمة الثالثة للأبيض حيث تأتي بعد أن خسر الفريق أيضاً أمام بطلي الصين والبرازيل بنفس النتيجة 3-0 في دور المجموعات،وهذا يعني انتهاء مشوار سيدات الزمالك في البطولة بعد ثلاث مواجهات جميعها انتهت بخسارة بنفس النتيجة ووداع البطولة، مما يعكس الصعوبات الكبيرة التي واجهها الفريق الأبيض في هذه المجموعة النارية.

سيدات طائرة الزمالك



قائمة سيدات نادي الزمالك في البطولة

وضمت قائمة فريق سيدات طائرة الزمالك كلاً من: "نورة عزمي، فريدة العسقلاني، داليا المرشدي، مريم متولي، سابين عابد، أيسل نديم، تقى اللهمدحت، نهى عادل، هنا سند، مريم مصطفى، ندى مرجان، مايا ممدوح، ميلكا لوبيسكا، شروق فؤاد".

نيرة الأحمر ترأس البعثة

وكانت تولت نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة فريق الزمالك في الصين المشارك في البطولة.

سيدات طائرة الزمالك

مجموعة نادي الزمالك في البطولة

وقد أسفرت القرعة عن وضع الفريق في المجموعة الأولى، والتي تعتبر من المجموعات الصعبة النارية، حيث ضمت فرقًا قوية مثل تيانجين بوهاي بانكالصيني، جيرداو ميناس البرازيلي المصنف أول عالمياً، وفيروفولي ميلانو الإيطالي وصيف بطل أوروبا.

الزمالك يستعد لمباراة سيراميكا اليوم

وفي سياق اخر يستعد الفريق الأول لكرة القدم “رجال” بنادي الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا وذلك ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك مع نظيره سيراميكا في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة وذلك على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتذاع المباراة على شبمة قنوات أون تايم سيو الناق الحصري والوحيد للمسابقة.

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