القصة الكاملة لـ تعرض شاحنات المساعدات للنـ ـهب وسط قطاع غـ ـزة

تتعرض مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لـ قطاع غـ ـزة للنـ ـهب والسـ ـلب والفقد والغارات من قبل القوات الإسرائـ ـيلية، رغم التأكيدات بتوافر الظروف الآمنة.

وينشر “الموجز” خلال التقرير التالي تفاصيل إعلان وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة تعرض عدد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية لـ قطاع غـ ـزة بعمليات نهب وسرقة.

تفاصيل تعرض 23 شاحنة أغذية للنهـ ـب وسط قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أعلنت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء عن تعرض 23 شاحنة، كانت ضمن قافلة من 66 شاحنة تحمل أغذية ومساعدات إنسانية، للنهب والسرقة والفقد وسط قطاع غـ ـزة.

قطاع غـ ـزة

تعرض شاحنات المساعدات في قطاع عـ ـزة لـ غـ ـارة جوية إسرائـ ـيلية

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة ستيفاني تريمبلاي: "إن قافلة برنامج الأغذية العالمي غادرت يوم الأحد من معبر كرم أبو سالم عبر ممر فيلادلفيا الذي تم الموافقة عليه مؤخرًا، وعلى الرغم من التأكيدات الإسرائـ ـيلية بشأن توفير الظروف الآمنة، إلا أنه تم تنفيذ غـ ـارة جوية إسرائـ ـيلية".

وأضافت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحدة أن أول 35 شاحنة وصلت مستودع برنامج الأغذية العالمي دون خسائر، فيما أخرت القوات الإسرائـ ـيلية بقية القافلة.

وأشارت إلى أن أنباء تحرك القافلة انتشرت، ما أدى إلى وقوع عمليات نهـ ـب على طول الطريق، حيث وصلت 43 شاحنة إلى المستودع بينما فقدت 23.

وأكدت المتحدثة المساعدة باسم الأمم المتحد أن هذا يعد مثالًا آخر على سبب استمرارنا في التأكيد على الحاجة إلى مرور المساعدات بشكل آمن ودون عوائق للوصول إلى سكان قطاع غـ ـزة الذين هم في أمس الحاجة إليها.

الأردن يطلق مبادرة جديدة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غـ ـزة

ومن جانبها، أطلقت المملكة الأردنية الهاشمية مبادرة جديدة لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غـ ـزة وإمدادهم بالغذاء.

تمثلت المبادرة الجديدة التي أطلقتها المملكة الأردنية الهاشمية لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غـ ـزة في إمدادهم بمخبز متنقل بطاقة إنتاجية مرتفعة، تصل إلى 3500 رغيف خبز بالساعة.

وسيبدأ المخبز إنتاجه فور وصوله إلى قطاع غـ ـزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحـ ـرب هناك.

وسيعمل المخبز الأردني المتنقل بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen)؛ وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.

ويأتي إرسال المخبز المتنقل ضمن الجهود الأردنية المستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بكل الطرق المتاحة، براً وجواً، إلى قطاع غـ ـزة.

عدد شهداء قطاع غـ ـزة الأن

ومن ناحية أخري، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العـ ـدوان الإسرائـ ـيلي على قطاع غـ ـزة إلى 45317 شهيدًا و107713 مصابًا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

ولا تزال آلاف الجثث تحت الأنقاض وفي الشوارع، بينما تُمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب كثافة النـ ـيران الإسرائـ ـيلية علي قطاع غـ ـزة.

شاحنات المساعدات في قطاع غـ ـزة

ويواصل الاحتلال الإسرائـ ـيلي عـ ـدوانه على قطاع غـ ـزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

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