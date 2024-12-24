الإسكندرية تحتفل بعيد الميلاد المجيد.. قداسات دينية وترتيبات أمنية مشددة

تستمر التقاليد الروحية والاحتفالات الدينية بـ الإسكندرية، حيث تستعد الكنائس الكاثوليكية والأسقفية والروم الأرثوذكس للاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

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حيث أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إجراءات المشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، مساء يوم 6 يناير 2025 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي كعادته السنوية لتهنئة الأقباط.

وبدأ الأقباط الكاثوليك التوافد على الكنائس، مساء الثلاثاء، لحضور صلاة القداس الإلهي بمناسبة عيد الميلاد المجيد، الذي تحتفل به الكنيسة الكاثوليكية مساء اليوم، 24 ديسمبر، وفقًا للتقويم الغربي.

وقال المطران ناركسيوس، وكيل بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، أنه سيرأس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد، نيابة عن البابا ثيودوروس اثلانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بكنيسة القديس أنطونيوس بمنطقة الشاطبى، فيما تقام الصلوات أيضاً في كنيسة سان سابا صباح يوم الأربعاء 25 ديسمبر ويترأس القداس المطران يرمانوس، وفى كنيسة الافانجليزموس بالمنشية يرأس الصلاة المطران بندالايمون، وسط مشاركة من آباء كهنة تلك الكنائس وبحضور شعبي كبير.

وأضاف المطران سامى فوزى، رئيس الأسقفية إنه يرأس صلاة العيد، مساء يوم الأربعاء 25 ديسمبر الجارى، بكاتدرائية القديس مرقص بالمنشية، بحضور آباء الكنيسة والشعب القبطى.

وصرح القمص يوحنا جورج، راعى كاتدرائية القيامة المجيدة في شارع كلية الطب محطة الرمل وسط الإسكندرية، إن الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، أناب القمص أنطونيوس غطاس الوكيل البابوى للكاثوليك في الإسكندرية، لرئاسة قداس العيد في كاتدرائية القيامة المجيد مساء 25 ديسمبر، فيما يشاركه الراعى وآباء الكاتدرائية.

وبدأت كنائس الإسكندرية الكاثوليكية والأسقفية، تعليق أشجار الكريسماس و«بابا نويل»، للاحتفال بالعيد، وعلقت الكنائس زينة أعياد الميلاد.

وتوافد المئات للاحتفال والصلاة ابتهاجا بميلاد السيد المسيح، حيث تزينت الكنيسة بشجرة الكريسماس المزينة بوجه "بابا نويل" ومزود البقر رمزًا لميلاد المسيح، إضافة إلى تزيين الهيكل المقدس بالورود البيضاء والأغصان الخضراء. فيما حرصت الكنيسة على إنارة أضواء الشجرة والمزود مع قراءة إنجيل القداس الخاص بميلاد المسيح وظهور الملائكة إلى الرعاة لاخبارهم بميلاد الصبي مخلص العالم، فتهللوا قائلين: "المجد لله في الأعالي وعلى الأرض وفى الناس المسرة.

وشكر القس يوحنا جورج، القوات المسلحة على دعمهم ودفاعهم عن الوطن، مصلين إلى الله لحفظهم، مؤكدا خلال عظته، أن آية الميلاد بها ثلاث كلمات هى: "المجد، السلام، المسرة"، فالله ممجد فى السماء لكن الملائكة فى ذلك اليوم أكدوا التمجيد لأنه بميلاد السيد المسيح سيعم السلام على الأرض ويفرح الجميع بلا استثناء.

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