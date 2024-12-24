موعد عيد القيامة المجيد.. هل كنت تعلم صيام الآحاد لدى المسيحيين ؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد القيامة المجيد 2025، الأحد 20 أبريل -12 برمودة 1741 عيد القيامة المجيد، وذلك يكون عقب فترة صيام مدتها 55 يومًا، وهذا الموضوع الذي سيناقشه الموجز في السطور التالية.

موعد عيد القيامة المجيد

من هم قداس ذلك العيد 2025؟

في البداية نذكر أنه سوف يترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قداس عيد القيامة المجيد، ليلة عيد القيامة أو سبت النور ويوافق ذلك يوم السبت 19 أبريل وذلك من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وحيث يشارك البابا تواضروس الثاني صلوات قداس عيد القيامة المجيد، لفيف من أساقفة وكهنة وشمامسة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، كما يحضر أيضاً العديد من المسؤولين وعامة الشعب أيضاً من الأقباط.

موعد عيد القيامة المجيد

حيث تحدد الكنيسة القبطية موعد عيد القيامة المجيد في الشهر القبطي وذلك عن طريق تحديد بداية السنة القبطية، التي توافق أول شهر برمودة، وعقب ذلك تحديد موعد ذبح خروف الفصح لدى اليهود، ثم يقوموا بتحديد عيد القيامة بيوم الأحد الذي يليه مباشرة، حيث يتم بالفعل تحديد موعد يوم ذبح الخروف لدى اليهود وذلك بناءً على التقويم القمري الذي يعتمدون عليه في تحديد موعد عيد الفصح اليهودي.

الصوم الكبير لدى المسيحيين في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير أو صوم عيد القيامة المجيد قبل الاحتفال به بمدة 55 يومًا تمر بها الكنيسة بـ7 أسابيع أو آحاد لكل منها إسمها الذي يدل على رمز يحمل رسالة.

ويعتبر صوم عيد القيامة المجيد من أصوام الدرجة الأولى لدى الأقباط، أي التي لا يتناول فيها السمك ولكن الأطعمة النباتية فقط.

ويتم تقسيم الصوم الكبير إلى ثلاثة أقسام وهي: أسبوع الإستعداد أو بدل السبوت، والأربعين يومًا المقدسة التي صامها السيد المسيح على الجبل، وأيضاً أسبوع الآلام.

تفاصيل عن آحاد الصوم الكبير

-الأحد الأول هو أحد الكنوز أو الهداية إلى ملكوت الله: حيث فيه تبدأ الكنيسة بتحويل أنظار أبنائها عن عبادة المال إلى عبادة الله وإلى أن يكنزوا كنوزهم في السماء أيضاً.

-والأحد الثاني هو يسمى أحد التجربة: إذ تعلم فيه الكنيسة كيف ننتصر على إبليس، مثال السيد المسيح وانتصاره على العثرات الثلاث وهي الأك والمقتنيات وأيضاً المجد الباطل.

-وأيضاً الأحد الثالث الذي يدعى أحد الإبن الشاطر: حيث تعلم الكنيسة الأقباط خلاله كيف يقبل الله الخاطئ، مثال ذلك الإبن الضال الذي عاد إلى أبيه.

-ثم الأحد الرابع الذي هو أحد السامرية: يشير إلى تسليح الخاطئ بكلمة الله.

-وبعدها الأحد الخامس الذي هو أحد المخلع: حيث يرمز إلى الخاطئ الذي هدته الخطيئة وقد شدده المخلص وشفاه.

-وبعد ذلك الأحد السادس الذي هو أحد التناصر: وفيه شُفي الأعمى ورأى رمزًا إلى الاستنارة بالمعمودية.

-وأخيراً الأحد السابع وهو أحد الشعانين أو السعف: وفيه تستقبل الكنيسة المسيح ملكًا، وتحتفل في الأحد الثامن بعيد القيامة المجيد.

عيد القيامة المجيد

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