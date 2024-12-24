كريستيانو رونالدو يحتفل بعيد الميلاد مع جورجينا وأسرته في وجهة ثلجية ساحرة

حرص البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد في أجواء عائلية دافئة مع صديقته جورجينا رودريجيز وأفراد أسرته.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل احتفال رونالدو مع عائلته بمناسبة عيد ميلاده.

رونالدو وجورجينا ينشران صور لهما من الاحتفال



وشارك، رونالدو وجورجينا، عبر حساباتهما على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام"، صورًا رائعة من المكان الذي يقضيان فيه عطلتهما، الذي بدا وكأنه يقع في أحد الجبال المكسوة بالثلوج، حيث كانت الأجواء مليئة بالسحر والهدوء.

وظهر النجم البرتغالي رونالدو (39 عامًا) مرتديًا ملابس ثقيلة وذلك في الصور التي نشرها كريستيانو وجورجينا، ، وهو يتنقل في أجواء ثلجية باردة، الأمر الذي يشير أن العائلة اختارت وجهة جبلية شتوية لقضاء عطلتهم.

رونالدو وجورجينا



تحليلات المتابعين لصور رونالدو وجورجينا

وأوضحت التحليلات أن العائلة ربما تكون قد اختارت إحدى الوجهات الأوروبية الشهيرة بمناطقها الثلجية الخلابة لقضاء العطلة رغم أن كليهما لم يحدد مكان إجازتهما.

وجاءت عطلة رونالدو بالتزامن مع توقف منافسات الدوري السعودي للمحترفين، حيث حصل على إجازة قصيرة من نادي النصر.



المنتخب السعودي يشارك في خليجي 26

هذا التوقف الدولي جاء نتيجة لمشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" التي تقام حاليًا في الكويت، الأمر الذي أتاح للدولي البرتغالي فرصة الاستراحة والتمتع بوقت خاص مع أسرته.

ومن الجدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو قدم أداءً مميزًا مع النصر هذا الموسم، حيث شارك في 19 مباراة ضمن مختلف المسابقات، وساهم بشكل كبير في نتائج الفريق.

وهذا الموسم أحرز رونالدو 16 هدفا وصنع 3 أهداف، ليبقى واحدًا من أبرز اللاعبين في صفوف الفريق، وساهم في تعزيز مكانة النصر في الدوري السعودي.

وهذه الأجازة الأسطورة البرتغالية تأتي في وقت حساس من الموسم، مما يتيح له الراحة قبل العودة لاستئناف المباريات مع ناديه، ومع قرب عودة منافسات الدوري السعودي، سيواصل كريستيانو رونالدو سعيه لتحقيق المزيد من النجاحات مع الفريق السعودي .

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