قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا وسر عدم الزواج حتى بعد الإنجاب

أثارت قصة حب الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريجيز العديد من الجدل داخل الوسط الرياضي خلال الفترة الماضية.

وبدأ قصة الحب بين لاعب كرة القدم الشهير كريستيانو رونالدو والإسبانية جورجينا رودريجيز، في صيف 2016، وتحديدًا داخل متجر ملابس فاخر، حيث لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في تشكيل علاقتهما التي لا تزال محط اهتمام العالم.

وأنجب الثنائي ابنتهما آلانا مارتينا، لتصبح قصتهما مثالاً للحب من النظرة الأولى.

قصة حب من نظرة أولى بين كريستيانو رونالدو وجورجينا

في هذا التقرير، يستعرض " الموجز" اللقاء الأول بين كريستيانو رونالدو رونالدو وجورجينا، كما رواه الثنائي في وثائقي "أنا جورجينا".



بدأت قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا عندما رأى البرتغالي الفتاة الإسبانية لأول مرة أثناء عملها كبائعة في متجر ملابس فاخر، بالإضافة إلى عملها كمربية للأطفال وخادمة.

كريستيانو رونالدو وعائلته

ووفقًا لما قاله كريستيانو رونالدو رونالدو سابقًا، "منذ اللحظة التي مررنا فيها بجانب بعضنا البعض أمام المتجر، علقت في ذهني وكانت لحظة فارقة في حياتي".

كانت جورجينا تعيش في غرفة إيجارها 250 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، وكانت بسيطة وغير مجهزة، وغير قادرة على شراء مكيف هواء أو سخان.

كريستيانو رونالدو وجورجينا

في نهاية عام 2016، كانت تعمل كبائعة في متجر فاخر في مدريد براتب لا يتجاوز 10 جنيهات إسترلينية في اليوم.

وفي إحدى الأيام، تغيرت حياتها بعد لقائهما، كما ذكرت في وثائقي "أنا جورجينا".

منذ اللحظة الأولى، اجتاحتها مشاعر غريبة لم تتردد في إخفائها خلال لقائها الأول مع كريستيانو رونالدو ، حيث وصفت شعورها بـ"الدغدغة في معدتها".

وقالت إنها عندما وصلت إلى العمل، رأت رجلًا وسيمًا جدًا، وتوقفت وشعرت بالدغدغة في معدتها، وطرحت على نفسها سؤالًا: "ما هي مشكلتي؟".

وأضافت أن أكثر ما جذبها إليه في البداية كان شكله وطوله، ورغم خجلها بطبيعتها، استطاع كريستيانو رونالدو أن يلمس قلبها بنظرة واحدة.

وأكدت أن الطريقة التي يعاملها بها حتى اليوم مميزة جدًا، حيث يهتم بها ويحبها. وعندما قررا اللقاء مرة أخرى، فضلا الخروج بعيدًا عن مكان عملها، وفقًا لما ذكرته جورجينا.

سر عدم زواج كريستيانو رونالدو من جورجينا

وهناك اعتقاد من البعض بأن تأخر زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز يعود إلى ماريا دولوريس أفيرو، والدة النجم البرتغالي، التي تشك في نوايا عارضة الأزياء الإسبانية وتشكك في نواياها المالية مع "الدون".

ويتزعم البعض هذا التردد إلى قانون الزواج في بلادهم الذي يمنح الحق للزوجة في حصة من تركة زوجها بعد الزواج، مما يعني أن جورجينا قد تحصل على جزء من ثروة كريستيانو رونالدو بمجرد الزواج.

كريستيانو رونالدو وجورجينا

تقارير صحفية أجنبية ذكرت أن رونالدو يسعى للزواج بسرعة وتنظيم حفل زفاف عالمي، لكنه يواجه عراقيل كبيرة من عائلته.

كريستيانو رونالدو دائمًا ما يعبر عن حبه الكبير لجورجينا ورغبته في الزواج قريبًا، مؤكدًا أن ذلك سيعزز حياته الشخصية والعائلية بشكل كبير.

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