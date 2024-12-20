6 وجبات.. تعرف على نظام كريستيانو رونالدو الغذائي

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية خلال وقت سابق أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لا يزال في قمة مستواه الرياضي، رغم اقترابه من تخطي سن الـ40 عامًا .

النجم السابق لـ مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو يتبع نظامًا غذائيًا يتضمن ست وجبات غنية بالبروتين يوميًا، بالإضافة إلى نومه خمس مرات لمدة ساعة ونصف بدلاً من ثماني ساعات.

كما استثمر كريستيانو رونالدو في غرفة علاج بالتبريد في منزله، مما يساهم في الحفاظ على لياقته البدنية.

وقد حقق كريستيانو رونالدو الرقم القياسي كأفضل هداف في كرة القدم الدولية برصيد 118 هدفًا، وسط الحديث عن صفقته مع نادي النصر السعودي بقيمة 173 مليون جنيه إسترليني سنويًا.

كريستيانو رونالدو يتناول 6 وجبات في اليوم

ويستعرض “ الموجز ” تقرير الصحيفة حول النظام الغذائي الذي يتبعه كريستيانو رونالدو على النحو التالي:

تقدم الصحيفة معلومات عن نظام كريستيانو رونالدو لغذائي الذي يشمل أفوكادو، سمك أبو سيف، ودجاج "سحري"، مع تجنب المشروبات الغازية الأفوكادو، كوجبة خفيفة، غني بالدهون الصحية والفيتامينات.

النظام الغذائي لـ كريستيانو رونالدو

كما يختار في الإفطار الجبن والزبادي قليل الدسم، مع التركيز على اللحوم الحمراء قليلة الدهون.

أكد طاهي المنتخب البرتغالي، لويس لافرادور، أن رونالدو يحب الأسماك الطازجة مثل سمك أبو سيف والدنيس، حيث تعتبر هذه الأنواع غنية بالبروتين ومنخفضة الدهون، مما يسهم في صحة قلبه.

موعد مباراة كريستيانو رونالدو المقبلة مع النصر

ويستعد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو للمشاركة مع فريق النصر بقيادة الإيطالي ستيفانو بيولي أمام منافسه نادي الخلود في إطار مباريات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وستنطلق مواجهة النصر أمام فريق الأخدود يوم 9 يناير المقبل 2025 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب " الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض.

جدول ترتيب الدوري السعودي موسم 2024/2025

1- الاتحاد 30 نقطة

2- الهلال 28 نقطة

3- النصر 25 نقطة

4- القادسية 25 نقطة

5- الشباب 22 نقطة

6-الأهلي 20 نقطة

7- الخليج 19 نقطة

8- الرياض 18 نقطة

9- التعاون 15 نقطة

10- الرائد 14 نقطة

11- ضمك 14 نقطة

12- العروبة 13 نقطة

13- الاتفاق 12 نقاط

14- الخلود 10 نقاط

15- الأخدود 9 نقاط

16- الوحدة 9 نقاط

17- الفيحاء 7 نقاط

18- الفتح 5 نقاط

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