دنيا سمير غانم تستعد لتقديم مكسرة الدنيا في موسم الرياض 2024

تبدأ الفنانة دنيا سمير غانم العام الجديد بعرض مسرحي مميز بعنوان "مكسرة الدنيا"، والذي يندرج ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية. من المقرر أن ينطلق العرض خلال الفترة من 3 إلى 7 يناير على مسرح محمد العلي.

وفي السطور القادمة يكشف "الموجز" تفاصيل مسرحية دنيا سمير غانم الجديدة "مكسرة الدنيا" ، وأعمالها القادمة .

أبطال المسرحية

يشارك دنيا في البطولة عدد من النجوم، أبرزهم محمد ثروت، سامي مغاوري، وكرم عفيفي، في عمل من المتوقع أن يكون حديث الجمهور خلال أيام عرضه.

أعمال قادمة لدنيا سمير غانم



وفي مجال الدراما، تستعد دنيا لخوض سباق رمضان 2025 بمسلسل جديد يحمل عنوان "عايشة الدور". العمل من إخراج أحمد الجندي وإنتاج أحمد السبكي، ويتكون من 15 حلقة. وقد أكدت مصادر أن التحضيرات تسير على قدم وساق، مع بداية تصويره المنتظرة في نوفمبر المقبل.

أما في السينما، تعود دنيا للتنافس بفيلم "روكي الغلابة" في موسم رأس السنة 2025. الفيلم من بطولة محمد ممدوح ونخبة من النجوم الشباب والكبار، ومن إنتاج أحمد السبكي.

نجاحات سابقة للفنانة دنيا سمير غانم

على الصعيد المسرحي، كانت دنيا قد أثارت إعجاب الجمهور بمسرحيتها "آنستونا"، التي حققت نجاحًا كبيرًا ضمن موسم الرياض 2023، حيث شهدت حضورًا جماهيريًا كامل العدد طوال فترة عرضها.

وفي الدراما، كانت آخر مشاركاتها التلفزيونية في مسلسل "جت سليمة"، الذي عرض في رمضان 2023، ولاقى استحسانًا واسعًا بفضل طابعه الاجتماعي الكوميدي الفانتازي. شاركها البطولة محمد سلام وخالد الصاوي، وأخرجه إسلام خيري.

إطلالات مميزة ونجاحات متواصلة

بفضل تنوع أعمالها بين المسرح، الدراما، والسينما، تثبت دنيا سمير غانم أنها نجمة متعددة المواهب، قادرة على إضفاء البهجة والإبداع في كل ما تقدمه لجمهورها.



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