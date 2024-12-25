مدرسة راغب علامة تتعرض للتخريب بعد اتهامه بالإساءة لنصر الله.. ما القصة؟

تصدر إسم راغب علامة مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار أنباء عن حادثة تخريب مدرسة سان جورج المملوكة له للبناني، وجاء ذلك بعد انتشار مقطع فيديو تسبب في إثارة ضجة كبيرة.

أشعل حادث الفنان راغب علامة جدلًا واسعًا بعد التصريحات المثيرة بشأن وفاة الأمين العام لحزب الله، حيث أصدر راغب علامة بيان رسمي نفى فيه جميع الاتهامات الموجهة إليه، يرصد الموجز القصة كاملة.

راغب علامة

تخريب مدرسة سان جورج

شهدت مدرسة سان جورج الواقعة في الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي يمتلكها الفنان راغب علامة، أعمال تخريب واسعة شملت تكسير الممتلكات وكتابة عبارات مناهضة للفنان ومؤيدة للأمين العام الراحل لحزب الله.

جاء هذا بعد تصاعد الاتهامات ضد راغب علامة حيث انتشر مقطع فيديو يدعي انتقاده لوفاة نصر الله.

الفيديو المزعوم واتصال عبد الله بالخير

انتشر فيديو بها مكالمة هاتفية بين راغب علامة والفنان الإماراتي عبد الله بالخير، حيث ظهر صوت يُعتقد أنه لعلامة يقول: "ما عاد فيه نصر الله ارتحنا منه".

أثار هذا الفيديو موجة غضب واسعة بين مناصري حزب الله، الذين شنوا حملة ضد الفنان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت تهديدات مباشرة في حال عودته إلى بيروت.

بيان رسمي ينفي الادعاءات

في رد سريع، أصدر المكتب الإعلامي لراغب علامة بيانًا رسميًا نفى فيه صحة الفيديو بشكل قاطع، وأوضح البيان أن المكالمة مفبركة وأن هناك من انتحل شخصية الفنان باستخدام تقنيات متقدمة لتقليد صوته، مؤكدًا أن الهدف من هذه التصرفات كان واضحًا وهو الإضرار بسمعته.

كما أضاف البيان تعليقًا من الفنان عبد الله بالخير، الذي أكد أن المكالمة المزعومة ليست حقيقية، مشيرًا إلى أنها كانت محاولة مبيتة للإساءة إلى زميله اللبناني.

راغب علامة

تصعيد قانوني ودعوة للتهدئة

أعلن راغب علامة نيته اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين في هذا العمل، داعيًا إلى وقف هذه التصرفات التي تستهدف الفنانين وتهدف إلى تشويه صورتهم أمام جمهورهم.

وأكد البيان أن الفيديو المفبرك يأتي ضمن سلسلة من الحملات التي تهدف إلى النيل من سمعته ومكانته كرمز فني ووطنّي في لبنان.



اقرأ أيضًا:

بعد هوس معجباته .. راغب علامة يثير الجدل في حفله الأخير بقرطاج .. نرصد أبرز المواقف المثيرة

تفاصيل أغنية راغب علامة الجديدة شو عامل فيي