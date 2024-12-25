يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهه نظيره مودرن سبورت مساء اليوم الأربعاء، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويعرض لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل هذا اللقاء المرتقب ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت في الدوري

ويلتقي الاتحاد السكندري مع نظيره مودرن سبورت اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة وذلك على أرضية “ستاد القاهرة الدولي”.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت في الدوري

وتذاع المباراة بين الاتحاد السكندري مع نظيره مودرن سبورت اليوم الأربعاء، على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط ومصر.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

ويحتل نادي الاتحاد السكندري المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 8 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين، التعادل في مثلهما، والخسارة في مباراة واحدة، أما مودرن سبورت فيتواجد المركز السابع عشر برصيد 3 نقاط، حصل عليها من 3 تعادلات وهزيمتين.

مودرن سبورت

أهداف الفريقين في المباراة

ويسعى نادي الاتحاد السكندري تحت قيادة المدرب بابا فاسيليو في مباراة اليوم إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، خاصة بعد تعادله مع الأهلي وغزل المحلة، وخسارته أمام طلائع الجيش وبيراميدز.

أما على الجانب الأخر، فأن فرانك دوماس المدير الفني الجديد لمودرن سبورت يأمل في تحقيق الفوز الأول لفريقه هذا الموسم، خاصة بعد الهزيمة أمام البنك الأهلي، ويحث لاعبيه على ضرورة الفوز لتحسين وضع الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري

1. الزمالك - 11 نقطة

2. المصري - 11 نقطة

3. زد - 9 نقاط

4. النادي الأهلي - 8 نقاط

5. بيراميدز - 8 نقاط

6. سيراميكا - 8 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 8 نقاط

8. فاركو - 7 نقاط

9. طلائع الجيش - 7 نقاط

10. الجونة - 6 نقاط

11. سموحة - 5 نقاط

12. بتروجيت - 5 نقاط

13. الاسماعيلي - 5 نقاط

14. إنبي - 5 نقاط

15. البنك الأهلي - 5 نقاط

16. غزل المحلة - 5 نقاط

17. فيوتشر - 3 نقاط

18. حرس الحدود - نقطتين

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