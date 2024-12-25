الحلقة 43 من مسلسل وتر حساس، تم الكشف خلالها عن اعترافات عبد الرحمن لجمال، حيث أخبرهما جمال أن هذه الاعترافات غير قانونية لأنها تمت بدون إذن النيابة، لكنه وعد بالمساعدة في إعادة فتح القضية.

موعد إعادة عرض مسلسل وتر حساس الحلقة 43

ويرصد موقع الموجز، موعد إعادة عرض الحلقة 43، فقد تم تحديد موعدها لتعرض الليلة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على قناة ON، وتعاد على قناة ON Drama عند الساعة العاشرة مساءً، بجانب عدة إعادات أخرى في عدة أوقات مختلفة عند الساعة الواحدة والنصف على قناة ON، الساعة الحادية عشرة صباحًا على نفس القناة، كما يتم عرضها ثلاث مرات على قناة ON Drama في تمام الساعة السادسة صباحًا، وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا وفي تمام الساعة الخامسة مساءً.

مسلسل وتر حساس

ملخص أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 43

وتضمنت أحداث الحلقة 43 تواصل عبد الرحمن مع كاميليا، حيث طلب منها تسريع عملية سفره للخارج، كما بدأ مازن يشعر أن سلمى قد استغلته في أمر عبد الرحمن.

كما قررت سلمى صبا مبارك زيارة رغدة، التي اعترفت لها بكل ما حدث ودور كاميليا في تدبير الأحداث كافة منذ علمها بما فعله شقيقها للراحلة ليلى ولعبد الرحمن.

استمرت رغدة في الكشف عن التفاصيل لسلمى، مؤكدة أنها لم تكن تتخذ أي خطوة إلا بعد استشارة كاميليا التي وعدتها بتوفير عيادة جديدة لها إذا التزمت الصمت، بينما حذرتها من قول الحقيقة التي قد تورطها في الجريمة، حاولت سلمى معرفة ما إذا كانت كاميليا قد تلاعبت بمسرح الجريمة، وأكدت رغدة أنها لا تستطيع الجزم بذلك، لتؤكد لها سلمى أنها تصدقها.

أما ياسين، فقد اعترف بما فعله من رحمة، وأوضح أنه هو من غير الخطة الخاصة به وأعطى مكانها خطة رحمة بهدف الإيقاع بها، مما أغضب رشيد الذي طلب من ياسين إعادة رحمة للعمل، وفي تطور آخر توجه رشيد إلى كاميليا لطلب أبنائه، محذرًا إياها من ما هو قادم، وتلقت كاميليا فيديو من رغدة يظهر وجودها في مسرح الجريمة، كما فوجئت سلمى بأن التسجيل الخاص باعترافات عبد الرحمن قد تم حذفه من هاتفها، لتواجه رشيد وتتهمه بصورة غير مباشرة بالوقوف وراء هذه الحادثة.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

مسلسل وتر حساس، وهو بطولة صبا مبارك، هيدي كرم، محمد علاء، إنجي المقدم، أحمد جميل سعيد، محمد العمروسي، تميم عبده، محمد علي رزق، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

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