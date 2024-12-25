بث مباشر مباراة السعودية ضد اليمن في كأس الخليج العربي (3-2)

يقدم "الموجز" خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشرلمباراة السعودية ضد اليمن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء 25 ديسمبرالجاري.

بث مباشر مباراة السعودية ضد اليمن

تقام منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” في الفترة من 21 ديسمبر حتى الثالث من يناير القادم بدولة الكويت وتشهد البطولة مواجهات ساخنة في دور المجموعات.



بث مباشر ماتش السعودية ضد اليمن في كأس الخليج العربي

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليمن في كأس الخليج العربي لحظة بلحظة

يمكن للجماهير عبر الخدمة التي يقدمها موقع “الموجز”متابعة أحداث مباراة السعودية ضد اليمن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26” لهذا الموسم، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

مشاهدة مباراة السعودية ضد اليمن في كأس الخليج العربي

تنطلق مباراة السعودية ضد اليمن، مساء اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، وذلك في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة.

نهاية المباراة بفوز السعودية علي اليمن 3-2

د90+8.. إنذار حمزة الريمي لاعب السعودية

د90+4.. طرد رامي الوسماني لاعب السعودية

د90+2 السعودية تسجل هدف الفوز القاتل

د90.. الفريقان يبحثان عن هدف الفوز القاتل والنتيجة 2-2

د83.. إنذار عبدالله الحمدان لاعب اليمن

د75.. السعودية يبحث عن هدف الفوز ضد اليمن

د60.. التعادل 2-2 سيد الموقف بين الفريقين

د45+5.. رامي الوسماني لاعب السعودية

د45.. إنذار عبدالواسع المطري لاعب السعودية

د29.. كنو يسجل الهدف الثاني لليمن

د26.. عبدالمجيد صبارة يسجل الأول للسعودية والنتيجة 1-1

د7.. هارون الزبيدي يسجل الهدف الأول لليمن

د1.. انطلاق المباراة

مشاهدة ماتش السعودية ضد اليمن في كأس الخليج العربي

بث مباشر ماتش السعودية ضد اليمن

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية ضد اليمن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”، عبر قنوات SSC الرياضية، التي تخصص قناة SSC News HD لبث مباراة السعودية ضد اليمن.

منتخب السعودية

تشكيل السعودية ضد اليمن

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام وحسان تمبكتي وعلي البليهي ونواف بوشل.

خط الوسط: محمد كنو و ناصر الدوسري وعبدالإله المالكي

خط الهجوم: سالم الدوسري وعبدالله الرديف و مصعب الجوير

ترتيب مجموعة السعودية بـ "خليجي 26"

يتصدر منتخب البحرين جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" برصيد 3 نقاط وتسجيل 3 أهداف وتلقي 2. بينما يحتل منتخب العراق المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط .

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