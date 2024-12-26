اهانها السبكي ورفضها معهد التمثيل بسبب شكلها..ما لا تعرفه عن إيمان السيد

إيمان السيد، اسم لامع في سماء الفن المصري، ارتبط اسمها بالعديد من الأعمال الدرامية التي حفرت في ذاكرة الجمهور، ولكن وراء هذا اللمعان الفني، توجد قصة أخرى تتعلق بالكثير من الشائعات والأخبار المغلوطة التي رافقت مسيرتها الفنية.

أبرز هذه الشائعات هو ادعاء رفضها دخول المعهد العالي للفنون المسرحية بسبب شكلها، وتعرضها للإهانة من قبل المخرج الكبير أحمد السبكي، هذه الشائعة انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً كبيراً حول حقيقة الأمر.



ومن خلال موقع الموجز، سنقوم برحلة استكشافية في حياة الفنانة إيمان السيد، وسنحاول فك شفرة هذه الشائعة، وكشف الحقيقة وراء هذه الادعاءات.

إيمان السيد

من هي الفنانة إيمان السيد؟

إسمها ايمان السيد أحمد، ولدت يوم 7 أبريل 1980، اشتهرت من خلال قناة موجة كوميدي لأنها كانت تقدم شخصيات كارتونية كوميدية نالت إعجاب الجمهور في ذلك الوقت.

اشتهرت إيمان السيد بتقليد الأصوات وهذا ما يميزها.

تخرجت من كلية الحقوق جامعة عين شمس ومثلت على مسرح الجامعه، وحصلت على المركز الأول على مستوي الجمهورية عن دورها في مسرحية "سكة السلامة" .

وتعلمت فنون التمثيل من خلال دراستها في استديو مركز الإبداع لمدة عامين.

شاركت في العديد من المسلسلات أبرزهم مسلسل الجراج، حارة العوانس، لحظات حرجة.

ومؤخرا قدمت مسلسل ياسين في مستشفي المجانين مع الفنان محمد نجم.

من أبرز الشخصيات التي برعت في تقليد أصواتهن كانت الإعلامية مني الشاذلي وهالة سرحان وحمدية حمدي.

إيمان السيد

هل تسبب السبكي في إهانة إيمان السيد؟

ازدادت الشائعات حول الكثير من نجوم الوسط الفني، وضمن الفنانات اللاتي لاحقهن تلك الأقاويل كانت الفنانة إيمان السيد وأبرز أزماتها مع إهانة أحمد السبكي وردت على ذلك قائلة: اللي حصل بيني وبين أحمد السبكي كالآتي: كنا بنصور مشهد في فيلم وهو قالي كلمه بهزار ولكن انا متقبلتش الهزار وسبت لوكيشن التصوير ومشيت ولا حصل مشادة كلامية بيننا كما تزعم بعض المواقع ولا اي إهانة وهذا الكلام من 5 سنوات.

وأوضحت: بعدها بعتلي في أكثر من عمل ولكني اعتذرت، لأن الدور كان غير لائق لي، لحد مشتغلنا مرة أخري في "صاحب المقام".

حقيقة رفض معهد التمثيل إيمان السيد بسبب شكلها؟

تحدثت إيمان السيد أكثر من مرة عن هذه المشكله وتوضيحها قائلة: مفيش حاجه اسمها رفضوها بسبب شكلها وحش، كل القصه أن في ناس من خارج المعهد نصحوني وقالولي لو معاكي وسطه هتعدي في المعهد، على الرغم من حصولي على المركز الأول على الجمهورية عند خروجي من الجامعه، ومركز أول على مستوي الجامعه، وقدمت في المعهد واترفضت مش عشان شكلي، اكيد في سبب آخر لا نعلم عنه شئ.

إيمان السيد

حقيقة خلاف إيمان السيد وعادل إمام

كشفت إيمان السيد حقيقة خلافها مع الزعيم عادل إمام، قائلة: عادل إمام ما وقفش التصوير بسببي خالص، ومن أول يوم تصوير مشاهدي كانت بتتاخد من أول شوت، وماكنتش متوترة ولا جو فيلم (معبودة الجماهير دا، وقولي يا أستاذة سهير)، وبمناسبة زهايمر من ألطف الكواليس وعادل إمام من أول يوم بروفات قال لّي قدام الكاست كله أنتِ أول واحدة اختارتها لما قرأت السيناريو ومش بيقول لي لغاية دلوقتي غير (ياشربات) ربنا يدي له الصحة، والسبب اللي ممكن أعيد التصوير عشانه هو إني أضحك وأبوظ الشوت، دمتم بخير وياريت الناس تبطل تألف في حياة بعض.

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